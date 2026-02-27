免費拍爆「24萬株壯觀花海」！面積大到約「21座籃球場」 首度引進「2大夢幻花卉」拍同款不用飛日本
24萬株壯觀花海！古亭河濱公園變身壯麗花毯，總面積達約2684坪的超開闊花海，集結各色盛放花朵，今年首度演進「2種夢幻花卉」，不用飛日本也能拍同款！
古亭河濱公園被「24萬株草花」浪漫覆蓋，整體面積約等於21座籃球場超級狂，有5萬株金黃和粉色金魚草、6萬株紫藍色鼠尾草及8萬株維多利亞鼠尾草+薰衣草+墨西哥鼠尾草，繽紛花海自帶香氣，有如瞬移南法，賞花期預計一路持續到3月底。
不僅如此，今年更首度引進「粉蝶花」與「麝香木」兩大夢幻花卉，集結嬰兒藍和粉色雲霧兩大浪漫花景，不用飛到日本茨城縣同樣能拍好拍滿。除了最強花海帶來視覺盛宴外，現場還設置了多組裝置藝術，像是蒲公英裝置、木作休憩帳篷、花網藝術佈設等，統統變身打卡熱點，在豐富地景的同時，也提供多樣的拍攝角度。
交通方面，古亭河濱公園鄰近捷運站與公館商圈，可騎自行車沿著河濱自行車道抵達，或搭捷運至古亭站或公館站後步行前往。現在恰逢228連假，建議可把握時間朝聖最美花海！
GOOGLE地圖搜尋
1.古亭河濱公園籃球場（PLUS CODE：2G7G+Q7 中正區 台北市）
2.古亭河濱公園心型拱門（PLUS CODE：2G6H+R2 中正區 台北市）
花況資訊：戀戀水綠 臺北水利
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。