露營旅遊新地標！屏東「新型態公園」亮點曝光 不只有「超大露營區、親水設施」 就連「鳥居打卡點」也都有

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／屏東縣政府交通旅遊處提供
圖／屏東縣政府交通旅遊處提供

屏東新公園！繼九如鄉巴轆公園後，屏東將再打造一座「新型態公園」，超大露營空間、星空劇場統統有，同時保留原有自然景觀，為當地提供休憩新地標

圖／屏東縣政府交通旅遊處提供
圖／屏東縣政府交通旅遊處提供

位於屏東最北的高樹鄉，這座「屏東北野公園」於今年1月動工，公園基地面積達約12.95公頃，除規劃田野露營區、野奢露營、露營車等各式露營空間外，同步設計了星空劇場、北野廣場，未來將作為「北野祭」活動場地，並保留原有林地與自然景觀，再結合荖濃溪設置親水設施，打造兼具環境教育、生態觀察與觀光的休閒新景點

露營車、車宿區。圖／屏東縣政府交通旅遊處提供
露營車、車宿區。圖／屏東縣政府交通旅遊處提供

野奢露營區。圖／屏東縣政府交通旅遊處提供
野奢露營區。圖／屏東縣政府交通旅遊處提供

不僅如此，園區內更設有果樹區與荒野草原，另打造洞居、鳥居等特色打卡景點，為屏東景點注入新能量與新體驗，預計在2027年完工。

洞居、鳥居。圖／屏東縣政府交通旅遊處提供
洞居、鳥居。圖／屏東縣政府交通旅遊處提供

遊客中心。圖／屏東縣政府交通旅遊處提供
遊客中心。圖／屏東縣政府交通旅遊處提供

公園 露營 新地標 新景點 屏東旅遊

「跳跳馬RODY彩繪稻田」吸睛！屏東熱帶農業博覽會 特色展區必打卡

【旅奇傳媒/編輯部報導】「2026屏東熱帶農業博覽會」（簡稱熱博）盛大登場，活動展出至03/01止，開幕首日天氣晴朗，園區內人潮絡繹不絕，許多家庭扶老攜幼走春同遊，處處洋溢著溫馨歡樂的新春氣息，紛紛表

無招牌卻每天排隊！只賣午餐的40年鹽埕老麵店 古早味「乾麵、苦瓜封湯」第一次吃就被驚艷到

udn走跳美食／美食好芃友 講到無招牌鹽埕小吃，這間開在鹽埕區必忠街的堀江麵店，是不少在地人的午餐外食日常！簡單滋味的乾麵、苦瓜封湯是老客人來堀江麵店必點銅板美食，吃好一點可來一份甘蔗燻雞！每天

2026走春高雄一日遊！逛最受歡迎的老街、看東南亞最大的廟宇，來旗山就能玩得很精彩

舊稱蕃薯寮的旗山曾是香蕉及蔗糖的集散地，經典巴洛克式風格，曾獲得全台灣最受歡迎老街冠軍的旗山老街，絕對是必去的景點，著名的各式傳統小吃及在地特色的香蕉點心、冰品也都讓遊客回味無窮。旗山孔子廟、武德殿等美麗景點也都不能錯過。本篇把最內行的高雄旗山一日遊攻略推薦給你，旗山景點好好玩，安排高雄一日遊，來旗山就能玩得很精彩。2026過年走春，與親愛的家人一同出遊，就用旗山的美食與獨特的景點，來犒賞撫慰辛苦的自己。

來場離島小旅行！你不能不知道的澎湖特色景點

【FunTime小編群】在台灣離島全攻略中，澎湖是國人最愛去的離島之一，尤其每年花火節時、以及炎炎夏日適合玩水的季節，更是澎湖旅遊的旺季，到底澎湖有什麼魅力，又有哪些澎湖景點如此吸引各地遊客前來呢？就讓剛從澎湖回來的FunTime小編帶你看看這些澎湖景點，就算是淡季前來一樣好玩好拍！

2026最有深度「世界文化遺產」特展免費看！四大石窟之一「麥積山石窟」壓軸登場 穿越千年「4大章節」免門票朝聖

「世界文化遺產」特展免費看！中國四大石窟之一「麥基山石窟」正在佛光山佛陀紀念館展出，不但免門票，還能開眼界一覽珍貴的文化瑰寶。

