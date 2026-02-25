露營旅遊新地標！屏東「新型態公園」亮點曝光 不只有「超大露營區、親水設施」 就連「鳥居打卡點」也都有
屏東新公園！繼九如鄉巴轆公園後，屏東將再打造一座「新型態公園」，超大露營空間、星空劇場統統有，同時保留原有自然景觀，為當地提供休憩新地標。
位於屏東最北的高樹鄉，這座「屏東北野公園」於今年1月動工，公園基地面積達約12.95公頃，除規劃田野露營區、野奢露營、露營車等各式露營空間外，同步設計了星空劇場、北野廣場，未來將作為「北野祭」活動場地，並保留原有林地與自然景觀，再結合荖濃溪設置親水設施，打造兼具環境教育、生態觀察與觀光的休閒新景點。
不僅如此，園區內更設有果樹區與荒野草原，另打造洞居、鳥居等特色打卡景點，為屏東景點注入新能量與新體驗，預計在2027年完工。
