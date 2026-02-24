免費光影展！松山文創園區「夜光花園」每晚輪播4小時 超美「古蹟建築+繽紛光雕」連假衝打卡
228連假逛松菸！松山文創園區除了快閃店、各式展覽外，即日起每天晚上都有「免費光影展」，為古蹟建築換上新裝。
松山文創園區時常有文創市集、各大IP快閃店等多元活動，現在就連夜晚都有「免費光影展」值得打卡！即日起至6/30，光影展「松菸夜光花園」在巴洛克花園於每日晚間18:00至22:00不間斷輪播，結合古蹟投影、蒲公英裝置互動、燈光流轉，令人眼前一亮直呼「太美了吧」。
當期還有《汪汪隊立大功》快閃遊樂園、《我的英雄學院》最終季快閃店、咒術迴戰展和酷洛米20週年快閃店等進駐，大多免費參觀，非常適合把握228連假衝一波。
松菸夜光花園 光影展資訊
放映時間：即日起至6/30 每日18:00-22:00
地點：松山文創園區巴洛克花園
