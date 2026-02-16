2026最有深度「世界文化遺產」特展免費看！四大石窟之一「麥積山石窟」壓軸登場 穿越千年「4大章節」免門票朝聖

「世界文化遺產」特展免費看！中國四大石窟之一「麥基山石窟」正在佛光山佛陀紀念館展出，不但免門票，還能開眼界一覽珍貴的文化瑰寶。

萬人照相台。圖／佛光山佛陀紀念館官網

與洛陽龍門石窟、敦煌莫高窟、大同雲岡石窟合稱中國四大石窟的「麥積山石窟」壓軸展出於佛光山佛陀紀念館，不用飛到甘肅即可一見世界文化遺產的莊嚴與震撼，於本館第一、二展覽廳展出，免費開放且將一路展至6/28。

圖／IG@double.leo.tw授權

圖／IG@double.leo.tw授權

《麥積山石窟藝術特展》分為四章呈現，有「絲路明珠，麥積奇觀」、「天工造境，絕壁佛國」、「妙相丹青，東方微笑」和「潛心護寶，跨越千年」等主題，從險峰開窟塑像的解讀、懸崖峭壁間的鬼斧神工技藝到中國早期壁畫的展現，有如穿越千年的時光旅行般，不少人都讚「太值得一看了」、「很有深度的展覽而且還是免費的」。

圖／IG@double.leo.tw授權

此外，2026佛館新春期間每日開館，免費入園且提供免費停車場。春節連假期間還有一系列活動，像是初一2/17至初五2/21每日10:30皆有新春祈福法會、2/17至2/22及2/28至3/1期間每日10:00-16:00有叩鐘祈福活動，更多活動詳情請見官網。

󠀠

而展覽部分，除了《東方微笑 跨越千年─麥積山石窟藝術特展》外，第三展廳有《佛教海線絲綢之路─新媒體藝術特展》，以及第四展廳的《華彩萬象─石窟藝術沉浸體驗》，邀請民眾放假期間來趟深度之旅！

樟樹林 滴水坊。圖／佛光山佛陀紀念館官網

禪畫禪話。圖／佛光山佛陀紀念館官網

佛光山佛陀紀念館

地址：高雄市大樹區統嶺路1號

春節開放時間：初一至初六9:00-22:00（本館八塔至21:00）、初七至十五9:00-20:00（本館八塔至19:00）

粉絲專頁：https://www.facebook.com/FgsBm

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」