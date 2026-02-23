快訊

2025上半年空屋率創15年新高、5年內新屋空屋率卻減少 有何影響？

官方樂喊國旅翻倍開紅盤 這地方居全縣之冠...業者搖頭大嘆吐真話

經典不敗！林志穎神曲回憶殺 登「紅白」收視高點3.31

2026「士林官邸鬱金香展」來了！朝聖逾11萬株鬱金香 「5大展區」打卡亮點曝光

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／北市工務局公園路燈工程管理處提供、花IN台北官網
圖／北市工務局公園路燈工程管理處提供、花IN台北官網

年度花展盛事來了！2026「士林官邸鬱金香展」即將華麗登場，超過11萬株花朵爭艷，「5大展區」主題一次看。

圖／花IN台北官網
圖／花IN台北官網

2026「士林官邸鬱金香展」將於2/26至3/8盛大展出，今年以「浪漫滿園」為主題，選用來自荷蘭及日本26種以上、多達逾11萬株鬱金香，打造等「浪漫席捲、良緣萌芽、D.A.T.E、鬱見霓虹」和「浪漫相鬱」等5大展區，各藏有御守牆、浪漫花拱、心型鑽戒裝置、3D摩天輪打卡牆等亮點，都值得同框留念。

展區「浪漫相鬱」的「心型鑽戒」裝置。圖／北市工務局<a href='/search/tagging/1013/公園' rel='公園' data-rel='/1013/143334' class='tag'><strong>公園</strong></a>路燈工程管理處提供
展區「浪漫相鬱」的「心型鑽戒」裝置。圖／北市工務局公園路燈工程管理處提供

五大展區範圍包含福林路大門口、露天音樂座前綠地、主題園區、踏青區及楓香舞台、西式庭園。而2/26開幕式當天，還有泰北高中演藝科學生演出現代舞蹈，邀請民眾一同共襄盛舉與開箱2026鬱金香展。

圖／摘自台北旅遊網
圖／摘自台北旅遊網

圖／花IN台北官網
圖／花IN台北官網

此外，還有園藝館內的文創市集與果樹區旁的美食市集可以走逛，各式與花卉相關的精緻商品、特色小吃統統集結，一日遊賞花拍照、吃吃喝喝一站式滿足。

2026士林官邸鬱金香展 花展資訊

花展日期：2026/2/26～2026/3/8 每日8:00-19:00

花展地點：士林官邸公園（台北市士林區福林路60號）

花IN台北官網：https://reurl.cc/W8jOR5

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

士林官邸 公園 市集 鬱金香 一日遊 文創 美食 熱門打卡

相關新聞

2026「士林官邸鬱金香展」來了！朝聖逾11萬株鬱金香 「5大展區」打卡亮點曝光

年度花展盛事來了！2026「士林官邸鬱金香展」即將華麗登場，超過11萬株花朵爭艷，「5大展區」主題一次看。

免門票「賞櫻勝地」！國立中央大學「第一屆松櫻祭」來了 超狂「爆滿粉櫻」令人直呼：太炸裂了

免費賞櫻勝地！國立中央大學「2026松櫻祭」正值最佳時間點，滿開且茂密的粉櫻形成整片花海，美到令網友直呼「今年的粉紅櫻太炸裂了」！

設計旅店超吸睛！精選台灣「6家新開幕飯店」 最高折1000元

【旅奇傳媒/編輯部報導】看準連假出遊需求，Klook 特別搜羅6間台灣話題新開幕飯店，橫跨台北、台南、高雄到屏東，從都會中的療癒旅宿、設計感飯店，到南國度假氛圍酒店，皆於去年底至今年2月陸續開幕，為假

10米高「瑪利歐主燈」必拍！ 2026台灣燈會「瑪利歐星燦嘉年華」3/2開跑 5大亮點、Switch 2體驗區玩到爆

10米高「瑪利歐主燈」必拍！ 2026台灣燈會「瑪利歐星燦嘉年華」3/2開跑 5大亮點、Switch 2體驗區玩到爆

「故宮南北院」免費開放！不只元宵節 南院加碼12天「這時」入場免門票 「特色裝置、馬年小提燈」統統有

春節後第一個「故宮免費開放日」！故宮南北院將於3/3元宵節當日免費開放，南部院區再加碼一連12天「...

全台摸魚趣！　南台抱石斑、北岸採九孔，品嚐黑潮洄游鮮滋味

根據漁業署統計，全球魚類3萬多種，而全台有紀錄約3400多種，等於全球1/10魚種匯集在台灣周邊海域，生物多樣性在世界名列前茅。想深入了解海洋與魚類知識，不妨趁春節期間來一場有趣的摸魚小旅行，意味「年年有餘」好預兆。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。