2026「士林官邸鬱金香展」來了！朝聖逾11萬株鬱金香 「5大展區」打卡亮點曝光
年度花展盛事來了！2026「士林官邸鬱金香展」即將華麗登場，超過11萬株花朵爭艷，「5大展區」主題一次看。
2026「士林官邸鬱金香展」將於2/26至3/8盛大展出，今年以「浪漫滿園」為主題，選用來自荷蘭及日本26種以上、多達逾11萬株鬱金香，打造等「浪漫席捲、良緣萌芽、D.A.T.E、鬱見霓虹」和「浪漫相鬱」等5大展區，各藏有御守牆、浪漫花拱、心型鑽戒裝置、3D摩天輪打卡牆等亮點，都值得同框留念。
五大展區範圍包含福林路大門口、露天音樂座前綠地、主題園區、踏青區及楓香舞台、西式庭園。而2/26開幕式當天，還有泰北高中演藝科學生演出現代舞蹈，邀請民眾一同共襄盛舉與開箱2026鬱金香展。
此外，還有園藝館內的文創市集與果樹區旁的美食市集可以走逛，各式與花卉相關的精緻商品、特色小吃統統集結，一日遊賞花拍照、吃吃喝喝一站式滿足。
2026士林官邸鬱金香展 花展資訊
花展日期：2026/2/26～2026/3/8 每日8:00-19:00
花展地點：士林官邸公園（台北市士林區福林路60號）
花IN台北官網：https://reurl.cc/W8jOR5
