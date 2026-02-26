2026嘉義櫻花景點｜半天岩紫雲寺八重櫻爆開 滿山桃紅現主時

▲圖片來源：馬顯洲攝影

位於嘉義番路鄉的半天岩紫雲寺，每到冬末春初便化身為粉色山城。今年預估的櫻花花期自2月19日延續至3月上旬，目前已進入爆開滿開階段，正是最佳觀賞時機。站在寺前或周邊步道遠望，整片山坡被濃郁花色覆蓋，與藍天與山景相互映襯，形成令人震撼的春日景觀，也讓這裡成為嘉義近年最受關注的賞櫻熱點。





▲圖片來源：馬顯洲攝影





八重櫻濃郁盛放 桃紅花海鋪滿山坡

此地主要種植八重櫻，也被稱為重瓣緋寒櫻，花瓣層層堆疊、色澤深桃紅，遠比一般櫻花更為鮮豔飽滿。當花朵同時綻放時，枝條幾乎被花海掩蓋，整體呈現濃密而立體的視覺效果。尤其陽光灑落時，花瓣透出晶亮光澤，讓整片山坡宛如披上粉紅霞光，無論近看或遠觀都極具震撼力。





▲圖片來源：馬顯洲攝影





壺豆花櫻花園 免費開放的私人花海秘境

在第三停車場對面的坡地上，藏著目前花況最壯觀的「壺豆花櫻花園」。這座私人櫻花園分為上下兩層，由園主免費開放參觀，成為遊客最驚喜的亮點。層層花樹沿坡排列，形成如瀑布般傾瀉而下的花景，站在不同高度都能拍出壯麗畫面。園區也提醒遊客禁止吸菸、亂丟垃圾與採摘花木，讓這片美景得以持續保存。





▲圖片來源：馬顯洲攝影





古寺、雲霧與親子景點交織的春日旅程

紫雲寺周邊同樣分布著多處櫻花景觀，包含牌樓入口與滾輪溜滑梯附近，都能拍攝到櫻花與寺院建築同框的畫面。園區內還設有全台最長約80公尺的滾輪溜滑梯，為賞花行程增添親子同遊的樂趣。此地海拔約350公尺，若遇水氣充足時，雲霧繚繞在花海之間，形成朦朧夢幻的景象，讓人彷彿置身山中仙境，也為這趟賞櫻之旅留下難忘回憶。





▲圖片來源：馬顯洲攝影





【半天岩紫雲寺旁櫻花盛開】

賞花地點：嘉義縣番路鄉6號





