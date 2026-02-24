不只瑪利歐小提燈夯！ 2026台灣燈會「嘉義君」限量周邊 「日夜雙版9款小物」一次帶走

衝一波嘉義！ 2026台灣燈會即將於3月3日元宵節盛大登場，除了絕美主燈、超級瑪利歐聯名區和？磚塊小提燈成為焦點，由知名設計團隊Bito操刀的視覺系統，更將「嘉義」二字化身為超可愛城市觀光大使「嘉義君」（嘉嘉＋義義），推出即可拍、掛包娃娃等9款限量小物，預計3月2日現場正式開賣，粉絲們絕對準時開搶。

圖／台灣燈會

不只問號小提燈夯！2026台灣燈會視覺設計大玩創意，由Bito操刀將「嘉義」二字的直式構造進行轉譯，創作出充滿生命力的全新IP「嘉義君」。分別是穿梭在阿里山日出勝景中的「嘉嘉」，以及徜徉在鐵路沿線星空下的「義義」。這兩位觀光大使不僅外型生動，更巧妙融入在地元素，要帶領旅客深度感受嘉義的山林與鐵道之美。

圖／台灣燈會

圖／台灣燈會

透過雙版視覺系統延伸打造的9款小物，無論提在手上、掛在包包或貼在家裡，都能自然把燈會印象融入生活。必收清單有：即可拍（一次性底片相機）、娃娃吊飾（掛包娃娃）、充氣燈籠、壓克力鑰匙圈、夜光徽章、發光冰箱貼、擦手巾、貼紙、托特包，不僅實用，還超適合拍照打卡，帶著「嘉義君」走在燈區邊逛邊拍超萌！

圖／台灣燈會

圖／台灣燈會

圖／台灣燈會

線上通路全家預購、7-ELEVEN預購已開賣；另外現場販售則從2026/03/02至03/15，在台灣燈會周邊販售攤位限量開賣（燈會主活動為3/3元宵節至3/15，為期13天）。

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」