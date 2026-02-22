免門票「賞櫻勝地」！國立中央大學「第一屆松櫻祭」來了 超狂「爆滿粉櫻」令人直呼：太炸裂了
免費賞櫻勝地！國立中央大學「2026松櫻祭」正值最佳時間點，滿開且茂密的粉櫻形成整片花海，美到令網友直呼「今年的粉紅櫻太炸裂了」！
春季校園盛事！位於桃園中壢的國立中央大學迎來「第一屆松櫻祭」，自即日起至3/7期間夢幻登場，在中大湖廣場設置拍照打卡區，完成任務還可兌換小禮物；3/7當日，依仁堂前將舉辦「松櫻市集」和「OpenHouseDay」，結合市集與院系導覽、實驗室參訪與校友交流。
不少人趁著春節期間走春賞花，朝聖後都紛紛表示「國立中央大學真的很美，很舒服也很親民」、「中大湖的櫻花真的很漂亮」、「超喜歡學校粉嫩的櫻花」。但也由於花期較短，如錯過開花盛況，建議可先加到自己的免門票賞櫻清單，等待下次的花開時節。
國立中央大學
地址：桃園市中壢區中大路300號
備註：進入校園請遵守參觀規則
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。