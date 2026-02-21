「故宮南北院」免費開放！不只元宵節 南院加碼12天「這時」入場免門票 「特色裝置、馬年小提燈」統統有

「太平洋第一排海景」療癒美爆！ 春節走春想好去哪裡放空了嗎？ 台東海線又多了一處超級療癒新地標，「Kuroro Aqua 浪潛水海洋園區（渚橋）」近期低調試營運便引發話題，坐擁太平洋第一排無敵海景，結合南島風情咖啡廳與海洋教育理念，讓你不只看海！

2026-02-19 12:00