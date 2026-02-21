「故宮南北院」免費開放！不只元宵節 南院加碼12天「這時」入場免門票 「特色裝置、馬年小提燈」統統有
春節後第一個「故宮免費開放日」！故宮南北院將於3/3元宵節當日免費開放，南部院區再加碼一連12天「下午3時後免費參觀」。
「故宮博物院」在特定節日會開放免費參觀，年後首個開放日為3/3元宵節，北部院區第一展覽館、南部院區皆免費開放。故宮南院更加碼，3/4至3/15每日15:00後免費參觀，不必在元宵節人擠人。
不僅如此，2026「台灣燈會」在嘉義，故宮南院還設置了〈年年有餘〉特色裝置，靈感源自院藏文物〈霽青描金游魚轉心瓶〉，將於台灣燈會首度亮相。2/24至3/1，還能憑票兌換「馬年小提燈」或「喔熊馬底嘉提燈」；3/3至3/15，則另有「錦鱗戲浪・雲影宮燈」可以領取，符合活動條件即可兌換，數量有限、發完為止。詳情依官方公告為準。
