全台首座「AI智慧商場」！台北「百貨新地標」亮點曝光 「近8千坪購物空間、戶外綠地廣場」2027年開幕

台北「商場新地標」！全台首座「AI智慧商場」進駐台北大直，近8,000坪超大購物空間，串連周邊百貨，預計2027年完工。

華城匯商場模擬圖 尚未定案。圖／華城匯百貨提供

台北百貨新戰區！由台灣重電產業的領頭羊「華城電機」跨足百貨業，斥資近8億打造首座AI智慧商場「華城匯百貨」，商場總基地樓地板面積達13,000坪，1F至6F為百貨營業樓層，總面積約7,900坪，並規劃完善的停車空間，將原大直ATT商場建築改裝，有望在2027年第一季開幕。

「華城匯百貨」結合AI智能系統，以「未來感ｘ客製化ｘ五感體驗」為核心理念，從硬體設備到智慧應用全面優化，不光有服飾購物、餐飲空間，更將加入科技品牌，並設置容納電動車充電的休息站，攜手來自澳洲與台灣的設計團隊，推出多組互動式藝術裝置，展現科技生活新美學與新體驗。

除了都會感百貨建築外，同時兼顧綠能減碳，規劃約776坪戶外綠地廣場，打造市中心難得的都會綠洲。加上所處位置佳，串連起周邊的美麗華、忠泰樂生活等百貨，為大直商圈注入新動能。

華城匯商場模擬圖 尚未定案。圖／華城匯百貨提供

華城匯百貨

開幕時間：預計2027年第1季

地址：台北市中山區敬業三路123號

粉絲專頁：https://reurl.cc/gnOvop

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」