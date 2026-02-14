「駁二小夜埕」過年250攤熱鬧登場！還有「首次露天電影院」必去

農曆春節腳步將近，高雄港灣再度湧現年味。邁入第十年的「駁二小夜埕」將於2月14日至2月22日熱鬧登場，活動範圍涵蓋駁二藝術特區大勇區駁遊路與大義區紅磚廊道，今年集結超過250組文創品牌與人氣美食攤位，規模再創新高。從最初百攤起步，到如今成為南台灣春節市集代表，「駁二小夜埕」以「好日子」為題，邀民眾走春賞景、聽音樂、看表演，在港邊把平凡日常過成節慶時光。

圖／取自駁二特區相關官方頁面

本屆主視覺特別邀請插畫家TINGFANG操刀設計，她曾以繪本《蘋果火山》入選2026波隆納插畫展。此次以溫潤色彩與童趣筆觸，描繪奔跑於城市間的小馬，呼應馬年意象，也象徵新的一年持續向前的活力與希望。整體視覺營造輕快自由的節奏，為港灣注入溫暖新春氣息，成為十週年別具紀念意義的一筆。

圖／取自駁二特區相關官方頁面

十週年限定亮點還包括首次登場的「露天電影院」，活動期間每晚7點半於大義公園播放電影，片單橫跨親子動畫與話題強片，包括《腦筋急轉彎》、《動物方城市》、《你的名字》、《雞不可失》及《新・超人力霸王》等，讓民眾在星空下共享觀影時光。市集營業時間為每日14:00至22:00（除夕休息，最後一日營業至20:00），結合音樂演出與街頭表演，打造從午後到夜晚都精彩的港邊假期。

圖／取自駁二特區相關官方頁面

除了駁二主場外，高雄港區多點串聯迎春。「大港倉新春市集」於2月14日至15日及2月17日至22日登場（除夕休息），「棧貳庫新春市集」則於2月17日至22日在棧貳庫 KW2海側廣場展開，規劃闖關遊戲、財神爺互動拍照、街頭藝人演出與雪花秀；同時段還可順遊蓮池潭周邊的春節市集，規劃一趟港都走春小旅行，一次蒐羅文創、美食與年節歡樂氛圍。

圖／取自駁二特區相關官方頁面

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」