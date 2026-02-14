快訊

去年僅10.4萬對情侶「修成正果」 情路難行共同買屋一定要做1事

獨／Gogoro車主沒騎車2年被罰5萬！1關鍵網友全不挺 官方回應了

高雄楠梓氣爆 受傷男2樓房間門口竟見瓦斯鋼瓶

彰化「廟街鬧市」2/14登場！140攤年貨大街串連五大廟宇，「限定888燈籠」免費拿

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／彰化市公所臉書粉專提供
圖／彰化市公所臉書粉專提供

農曆春節將至，彰化市年度重頭戲「廟街鬧市」年貨大街暨春節市集將於2月14日至2月22日熱鬧展開，串連民族路、永樂街商圈，今年更擴大範圍至小西商圈與高賓閣一帶，結合在地廟埕文化與巷弄風情，打造年味滿滿的走春路線。活動期間也將重現去年台灣設計展期間引發話題的光雕秀，夜晚點燈後更添節慶氛圍，邀請民眾白天採買、夜晚賞燈，一次感受彰化舊城的迷人魅力。

圖／彰化市公所臉書粉專提供
圖／彰化市公所臉書粉專提供

本次市集規模升級，集結超過140個特色攤位，涵蓋年節禮品、文創選物與在地小吃，範圍更延伸至開化寺、關帝廟、慶安宮、聖王廟與元清觀等五大廟宇周邊，讓民眾在參拜祈福之餘，也能邊逛邊吃、邊買邊玩。主辦單位規劃「命理一條街」巷弄走春路線，以及結合傳統市場活力的「南門市場嘉年華」，展現彰化老城區濃厚的人情味與文化底蘊。

圖／彰化市公所臉書粉專提供
圖／彰化市公所臉書粉專提供

除了市集與光雕展演，今年廟街夜市更推出限定版「888發發發叩叩馬燈籠」吸睛登場。民眾於市集消費滿100元即可獲得摸彩券，憑存根聯即可於指定時段免費兌換燈籠。發放時間為2月14日、2月17日（大年初一）、2月21日（大年初五）晚間6時起，每場限量888份，每人限領一份，送完為止。另於2月16日除夕晚間9時至11時，只要前往慶安宮參拜添香油錢，還可獲得限量999份的馬年造型燈籠，為新春討個好彩頭。

「廟街鬧市」不僅是採買年貨的好去處，更是串聯商圈與信仰文化的重要節慶活動。透過市集、美食、燈會與巷弄導覽，讓民眾重新走進老城區，體驗最具溫度與在地特色的春節風景。今年春節，不妨安排一趟彰化小旅行，白天逛市集、夜晚賞光雕，在廟埕與老街之間，感受濃濃年味。

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

市集 春節 走春 燈會 南門市場

相關新聞

彰化「廟街鬧市」2/14登場！140攤年貨大街串連五大廟宇，「限定888燈籠」免費拿

農曆春節將至，彰化市年度重頭戲「廟街鬧市」年貨大街暨春節市集將於2月14日至2月22日熱鬧展開，串連民族路、永樂街商圈，今年更擴大範圍至小西商圈與高賓閣一帶，結合在地廟埕文化與巷弄風情，打造年味滿滿的走春路線。活動期間也將重現去年台灣設計展期間引發話題的光雕秀，夜晚點燈後更添節慶氛圍，邀請民眾白天採買、夜晚賞燈，一次感受彰化舊城的迷人魅力。

完美情人節/紀念日聚餐首選！ 中壢約會餐廳「拾青春 Legumes」浪漫氛圍＋精緻無菜單料理

中壢美食推薦，上次被桃園的好姊妹拖來中壢拾青春 Legumes吃飯，本來以為只是簡單的姐妹聚餐，沒想到吃到最後我差點想寫情書給主廚（認真）。從迎賓小點到甜點，每一道都讓我心花怒放，尤其是這次 12 月推出的菜單，根本就是中壢無菜單料理界的小天花板。如果你正在找 中壢約會餐廳、中壢慶生餐廳、中壢求婚餐廳、中壢無菜單料理推薦，這間真的必收入口袋！

冬季限定「上帝調色盤」美翻！ 彰化「滿江紅月眉池」浪漫紅萍超夢幻 百年古厝現在拍最有韻味

冬季限定秘境！ 彰化浪漫紅萍「滿江紅月眉池」超夢幻 百年古厝現在拍最有韻味

高山茶園遇見粉色花瀑！南投竹山八卦茶園 櫻花與雲海同框

櫻花季來到中段，真正懂看的人，早已把目光投向高山茶園。八卦茶園的枝垂櫻，不走張揚路線，而是用滿山粉色慢慢包圍視線。當花況來到七、八成，整片茶園像被柔軟的粉紅雲霧覆蓋，這樣的畫面，只在一年之中短短幾天出現。

還沒點燈就先爆紅！台中中央公園「划船姆明」成最新拍照焦點

距離2026中台灣燈會正式登場雖然還有一段時間，但走進台中中央公園，已能感受到濃濃的節慶氣息悄悄蔓延。景觀湖畔出現的巨大姆明划船造景，在藍天與綠水的映襯下格外醒目，即使尚未點燈，也已成為不少粉絲與遊客搶先朝聖的拍照熱點。

好多人都在打卡「這家麥當勞」！全台「最美麥當勞」每年必追 「粉紅風鈴木限定版」要拍爆

這家麥當勞太美了！台中這間麥當勞又迎來打卡熱潮，粉紅風鈴木與大大的麥當勞M字招牌同框，令不少網友直呼「真的被美到」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。