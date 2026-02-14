彰化「廟街鬧市」2/14登場！140攤年貨大街串連五大廟宇，「限定888燈籠」免費拿

農曆春節將至，彰化市年度重頭戲「廟街鬧市」年貨大街暨春節市集將於2月14日至2月22日熱鬧展開，串連民族路、永樂街商圈，今年更擴大範圍至小西商圈與高賓閣一帶，結合在地廟埕文化與巷弄風情，打造年味滿滿的走春路線。活動期間也將重現去年台灣設計展期間引發話題的光雕秀，夜晚點燈後更添節慶氛圍，邀請民眾白天採買、夜晚賞燈，一次感受彰化舊城的迷人魅力。

圖／彰化市公所臉書粉專提供

本次市集規模升級，集結超過140個特色攤位，涵蓋年節禮品、文創選物與在地小吃，範圍更延伸至開化寺、關帝廟、慶安宮、聖王廟與元清觀等五大廟宇周邊，讓民眾在參拜祈福之餘，也能邊逛邊吃、邊買邊玩。主辦單位規劃「命理一條街」巷弄走春路線，以及結合傳統市場活力的「南門市場嘉年華」，展現彰化老城區濃厚的人情味與文化底蘊。

圖／彰化市公所臉書粉專提供

除了市集與光雕展演，今年廟街夜市更推出限定版「888發發發叩叩馬燈籠」吸睛登場。民眾於市集消費滿100元即可獲得摸彩券，憑存根聯即可於指定時段免費兌換燈籠。發放時間為2月14日、2月17日（大年初一）、2月21日（大年初五）晚間6時起，每場限量888份，每人限領一份，送完為止。另於2月16日除夕晚間9時至11時，只要前往慶安宮參拜添香油錢，還可獲得限量999份的馬年造型燈籠，為新春討個好彩頭。

「廟街鬧市」不僅是採買年貨的好去處，更是串聯商圈與信仰文化的重要節慶活動。透過市集、美食、燈會與巷弄導覽，讓民眾重新走進老城區，體驗最具溫度與在地特色的春節風景。今年春節，不妨安排一趟彰化小旅行，白天逛市集、夜晚賞光雕，在廟埕與老街之間，感受濃濃年味。

