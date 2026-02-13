新竹燈會來了！攜手「Rody跳跳馬」推限量提燈，亮點、發放時間1次看

這裡真的超秘境！因為緊鄰西湖度假村，如果不是住宿遊客的話，請導航『德興池』會比較好找，沿途都是彎彎繞繞很小條的山間小路，不過跟著導航走總是會到的。 這裡的湖光山色絕對值得你跑這一趟，很有峇里島風情的水岸景觀餐廳，如果不用餐也可以純粹來遊湖，搭乘天鵝船餵天鵝也很好玩，現在這季節還有落羽松林相伴，冬天也不會太熱，給推。

2026-02-13 14:30