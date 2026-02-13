新竹燈會來了！攜手「Rody跳跳馬」推限量提燈，亮點、發放時間1次看

快訊

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／新竹市政府提供
農曆春節將至，新竹提前以超萌IP掀起過年熱潮。2026新竹燈會攜手全球知名玩具「Rody跳跳馬」，推出「RODY跳跳迎新年」主題活動，將於2月14日至3月8日在新竹東門城、護城河親水公園與新竹公園展出1座主燈與8組特色燈景。圓滾滾的Rody化身大型燈飾，結合古城、水岸與綠地景觀，打造白天可愛、夜晚夢幻的打卡亮點，預料將成為春節與元宵期間最吸睛的城市風景。

配合燈會檔期，舊城區同步推出「新春市集」，即日起至2月22日於東門街、武昌街與復興路一帶登場，串聯周邊商圈與傳統市場，形成熱鬧的年貨採買動線。從應景零食、年節伴手禮到現做小吃一次滿足，民眾只要活動期間累積消費滿1000元，即可兌換限定好禮。主辦單位提醒，因應人潮部分路段將實施交通管制，建議搭乘台鐵至新竹站或利用市區公車前往，輕鬆走逛老城區。

燈會期間也規劃集章闖關與美食文創市集，讓民眾在賞燈之餘還能蒐集紀念章、兌換小禮，增添參與感。圓潤討喜的Rody燈組分布在不同展區，從東門城歷史地標到護城河畔水景，再到新竹公園綠蔭步道，營造出親子同遊、情侶漫步都適合的節慶氛圍。

活動高潮落在元宵前後。2月27日至3月1日，護城河親水公園將舉辦元宵市集，集結超過50家攤位，涵蓋人氣美食、文創選物與親子DIY體驗，每日下午2時安排手作活動與藝文表演；2月27日晚間5時，新竹火車站前廣場則有元宵晚會登場。同時，限量版「Rody跳跳馬小提燈」將於2月27日17時30分、2月28日15時及3月1日15時，在晶品城人行道前分時段發放，數量有限、送完為止，邀請民眾一路從情人節玩到元宵。

