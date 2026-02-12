免費停車逛免驚！台南花園夜市「春節連開11天不中斷」，交通管制、200換300元優惠一次看

農曆春節腳步將近，台南最具代表性的花園夜市宣布春節檔期「天天開市」，自2月12日至2月22日連續11天夜市不中斷，陪伴民眾一路熱鬧到年後。位於台南市北區的花園夜市，占地超過3,000坪，集結超過400家攤位，匯聚在地小吃、創意美食、遊戲娛樂與百貨服飾，是不少遊客到台南必排的夜間行程。

圖／取自台南花園夜市臉書粉絲團

夜市方表示，今年特別配合春節假期加開營業，除夕至初二（2月16日至18日）同樣照常開市，無論是返鄉民眾或外地旅客，都能把握時間來場夜市走春。經典排隊美食、現點現炸小吃依舊是人氣焦點，搭配投籃、射氣球等遊戲攤位，讓逛夜市不只是吃，更充滿年節歡樂氛圍。

圖／取自台南花園夜市臉書粉絲團

此外，春節期間也同步推出回饋活動，每逢週五晚間7點，只要持200元現金至指定服務台，即可兌換300元消費券，能於花園夜市全區攤位使用，等於直接現賺100元。由於兌換數量有限，提醒民眾提早到場，以免向隅。

圖／取自台南花園夜市臉書粉絲團

因應春節人潮，2月12日至22日期間，花園夜市周邊道路將實施交通管制，包含和緯路三段、海安路三段及文成路、立賢路等路口，部分外側車道將限制通行，建議民眾多利用替代道路或提早規畫行程。夜市也呼籲遊客留意現場交通指引與公告，配合人車分流措施。

圖／取自台南花園夜市臉書粉絲團

值得一提的是，前往花園夜市不必擔心停車問題，周邊設有夜市專屬免費停車場，包括和緯路第一停車場及海安路第二停車場，並設置多個出入口，方便民眾停放車輛後輕鬆步行入場。春節來台南，不妨把花園夜市列入行程，在美食與熱鬧氣氛中感受最道地的年味。

