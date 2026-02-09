快訊

12公尺療癒「卡比胖拉」現身虎頭埤！台南新春走春再添話題亮點

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／台南市政府提供
圖／台南市政府提供

台南新化虎頭埤風景區於新春期間推出全新話題活動，自2月7日起至3月8日止，高達12公尺的超大型水上氣偶「卡比胖拉」現身湖心，圓潤可愛的造型搭配悠閒泡湯的姿態，吸引不少遊客前來拍照打卡，也為虎頭埤注入不同以往的療癒氛圍，成為春節過後持續延燒的人氣景點。

圖／台南市政府提供
圖／台南市政府提供

虎頭埤素有「台灣第一水庫」之稱，長年以湖光山色、環湖步道露營體驗深受親子與戶外族群喜愛。今年結合大型水上藝術裝置，讓旅客在親近自然之餘，也能感受童趣與慢活氛圍。氣偶設置於湖面中央，從不同角度皆可欣賞，搭配清晨薄霧或午後陽光，各有不同風情，成為不少遊客鏡頭中的焦點畫面。

圖／台南市政府提供
圖／台南市政府提供

為提升參與感，展出期間同步規劃拍照分享活動，民眾只要在現場與氣偶合影，並完成指定社群任務，就有機會參加抽獎，獲得限量設計的專屬水壺或提袋等紀念好禮。主辦單位表示，希望透過互動活動，邀請更多民眾走入戶外，在自然環境中放慢步調，為新的一年累積好能量。

圖／台南市政府提供
圖／台南市政府提供

虎頭埤風景區園區腹地廣闊，除了觀賞氣偶外，遊客也可漫步湖畔步道、享受森林芬多精，或安排露營、野餐行程，適合規劃半日或一日輕旅行。園區每日開放時間為上午6時30分至晚間7時，交通便利，無論是春節走春、親子出遊或假日踏青，都能在湖光山色與療癒裝置陪伴下，感受台南新春限定的慢活魅力。

編輯推薦

步道 露營 春節 走春 泡湯
相關新聞

