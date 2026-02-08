快訊

巨大「史努比」現身海岸！ 屏東「曖曖在海邊」7大漁港化身甜蜜打卡樂園，情人節再抽萬元好禮

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／屏東縣政府提供
圖／屏東縣政府提供

屏東年度情人節品牌活動「曖曖在海邊」將於2月14日西洋情人節浪漫點燈，活動一路延續至3月14日白色情人節。今年活動規模與話題度再升級，首度攜手全球超人氣《花生漫畫》，邀請史努比、查理布朗、露西與糊塗塌客進駐屏東海岸，結合夜間燈飾與藝術裝置，打造專屬南台灣的甜蜜旅遊風景。

圖／屏東縣政府提供
圖／屏東縣政府提供

圖／屏東縣政府提供
圖／屏東縣政府提供

本屆以「甜蜜綻放」為主題，屏東七座漁港同步換上繽紛新裝，包括林邊水利村、枋寮、枋山楓港、後灣、紅柴坑、山海以及小琉球琉球新漁港，透過甜甜圈、糖果、棒棒糖等元素，讓港灣夜色化身夢幻甜點樂園，成為情侶約會與旅人夜遊的熱門去處。

圖／屏東縣政府提供
圖／屏東縣政府提供

圖／屏東縣政府提供
圖／屏東縣政府提供

各地亮點裝置各具特色，山海漁港展出《甜甜圈與查理布朗》，以悠閒姿態象徵戀人間的歲月靜好；紅柴坑漁港《甜甜圈與露西》營造療癒氛圍；後灣漁港的史努比狗屋則以糖果妝點，喚起甜美回憶；琉球新漁港更矗立6公尺高的《甜甜圈與糊塗塌客》巨型裝置，成為全場最吸睛的拍照焦點。

圖／屏東縣政府提供
圖／屏東縣政府提供

活動期間每日17時至22時點燈，民眾只要於任一漁港與裝置合影並完成指定上傳，就有機會抽中萬元情人節對鍊。3月14日白色情人節當天，枋寮漁港也將加碼舉辦情人節演唱會，為這場浪漫海岸盛事畫下甜蜜句點。

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

白色情人節 甜甜圈 小琉球 史努比 演唱會
