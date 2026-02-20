知道的人不多！ 苗栗最新「薰衣草秘境」拍爆紫色浪漫地毯，一日遊獅潭老街「嚐炸仙草、拍彩繪牆」

知道的人還不多快衝！ 春節期間想拍浪漫花海又怕人擠人嗎？苗栗獅潭隱藏版美景正式曝光！就在獅潭鄉義民廟後方，今年首度亮相的「薰衣草秘境」正迎來最美滿開時刻快追！

圖／IG@bruce570318授權

位在獅潭義民廟後方，走過新鳳吊橋就能看到這片薰衣草田！獅潭鄉公所用心規畫委託民間職人細心栽種，目前花況正值「滿開」巔峰，紫色花穗隨風搖曳，空氣中還帶著淡淡清香，美感完全不輸北海道！

圖／IG@bruce570318授權

圖／IG@bruce570318授權

這片薰衣草秘境可免費欣賞，但園方已立牌告示「請勿進入花田」，遊客務必在田外賞花拍照，千萬不要踩踏花朵或走進田埂，以免破壞美景。建議好攝族們帶長鏡頭，從吊橋或周邊空地捕捉整片花海，配上木屋、廟宇、巨型貓咪裝置藝術，隨手一拍就是明信片等級！

圖／IG@bruce570318授權

圖／IG@bruce570318授權

賞完薰衣草別急著走，順路就能到「獅潭新店老街」逛逛，老街上有可愛的神秘小徑彩繪牆、客家風情，還有獅潭超在地特色美食「炸仙草」必吃，快趁著春節安排苗栗一日遊，感受這座小鎮的紫色魅力吧。

