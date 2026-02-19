「太平洋第一排海景」療癒美爆！ 台東海線新秘境「Kuroro Aqua 浪潛水海洋園區」必拍巨萌貓貓、落地窗看海放空

春節走春想好去哪裡放空了嗎？ 台東海線又多了一處超級療癒新地標，「Kuroro Aqua 浪潛水海洋園區（渚橋）」近期低調試營運便引發話題，坐擁太平洋第一排無敵海景，結合南島風情咖啡廳與海洋教育理念，讓你不只看海！

「Kuroro Aqua 浪潛水海洋園區」前身為著名的渚橋休憩區，經過重新整修與設計，將於2026年2月22日正式啟航。園區地理位置極佳，一下車就能感受海風拂面，眼前的太平洋毫無遮蔽，湛藍海水與拍岸浪花交織成最美的背景音樂。

建築外觀充滿南島元素，牆面繪有超可愛的原創角色「Kuroro Aqua」貓咪插圖，一眼就超吸睛，成為IG打卡必拍牆！室內設計走簡約度假風，大片落地玻璃窗讓海景直接融入空間，採光極佳，坐在裡面點杯咖啡或藍海氣泡飲，就能一邊啜飲一邊看海浪拍岸！

而這裡定位不只是海景咖啡廳，更能透過園區提供的資訊「認識海、靠近海」，強調探索海洋的未知領域。未來將結合海洋教育、防溺水教育、環境保護講座等活動，讓遊客在放鬆之餘，也能更深入了解與海洋的連結。

【Kuroro Aqua 浪潛水海洋園區（渚橋）】

．地址： 959 臺東縣東河鄉 12-10（Google導航可搜尋「渚橋休憩區」）

．電話： 0972-537-322

．營業時間：09:30–17:00（週二、週三公休）

．溫馨提醒： 走春期間人潮較多，建議先電話洽詢座位狀況

