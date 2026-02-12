台北「最美玫瑰園」24小時免費開放！經典不衰「老玫瑰」必朝聖 「這些品種」開花期錯過再等一年
台北「最美玫瑰園」免費入園！即將迎來春節連假，想好去哪走春賞花了嗎？「台北玫瑰園」春季花海迎接最佳賞花期，部分花種今年錯過了就要再等一年囉！
「台北玫瑰園」園區栽植超過800品種的玫瑰，一年四季都有不同的花間景緻。近期氣溫回升、天氣漸趨晴朗，溫度和日照加速了玫瑰開花的節奏，目前園區「秘密花園」內的蔓伊甸、白伊甸已陸續開花，花量更在增加中，「五彩區」的蔓性烏拉拉、珠玉、玉鬘也開始盛開，「花海區」零星品種搶先盛放，為新一期花海揭開序幕。
官方粉專透露，預計未來整整一週都是相對適合賞花的好天氣，建議民眾把握時間到園區賞花拍照，並提醒，由於氣溫偏高，加速開花的同時也會加速花朵凋謝，賞花期相對縮短。特別是一年只在這時開花的蔓伊甸、白伊甸等品種，今年錯過開花期就需再等一年，想朝聖就要盡早前往囉！
台北玫瑰園
地址：台北市中山區新生北路三段105號
開放時間：全年無休、24小時免費開放
