台北「最美玫瑰園」24小時免費開放！經典不衰「老玫瑰」必朝聖 「這些品種」開花期錯過再等一年

台北「最美玫瑰園」免費入園！即將迎來春節連假，想好去哪走春賞花了嗎？「台北玫瑰園」春季花海迎接最佳賞花期，部分花種今年錯過了就要再等一年囉！

蔓性烏拉拉。圖／台北玫瑰園粉專

蔓性玫瑰「梅爾的遺產」。圖／台北玫瑰園粉專

「台北玫瑰園」園區栽植超過800品種的玫瑰，一年四季都有不同的花間景緻。近期氣溫回升、天氣漸趨晴朗，溫度和日照加速了玫瑰開花的節奏，目前園區「秘密花園」內的蔓伊甸、白伊甸已陸續開花，花量更在增加中，「五彩區」的蔓性烏拉拉、珠玉、玉鬘也開始盛開，「花海區」零星品種搶先盛放，為新一期花海揭開序幕。

粉紅努賽特 Blush Noisette。圖／台北玫瑰園粉專

圖／台北玫瑰園粉專

官方粉專透露，預計未來整整一週都是相對適合賞花的好天氣，建議民眾把握時間到園區賞花拍照，並提醒，由於氣溫偏高，加速開花的同時也會加速花朵凋謝，賞花期相對縮短。特別是一年只在這時開花的蔓伊甸、白伊甸等品種，今年錯過開花期就需再等一年，想朝聖就要盡早前往囉！

白伊甸。圖／台北玫瑰園粉專

波旁玫瑰「莫梅森的紀念品」，被列入世界玫瑰學會聯合會的老玫瑰名人堂。老玫瑰名人堂承認具有歷史或族譜重要性的玫瑰，以及在許多年中一直享有盛譽的玫瑰。圖／台北玫瑰園粉專

玫瑰「溫暖」、毛蕊花「熱情」。圖／台北玫瑰園粉專

台北玫瑰園

地址：台北市中山區新生北路三段105號

開放時間：全年無休、24小時免費開放

