粉紅風鈴木「新秘境」位置曝光！不只拍得到「風鈴木、建築倒影和火車」同框 這處「隱藏版風鈴木」藏身落羽松秘境

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／IG@bruce570318授權
圖／IG@bruce570318授權

不輸櫻花！近期整片夢幻粉風鈴木洗版IG，「這處」更能一次拍到盛開的洋紅風鈴木與特色建築風情，還能抓拍行駛中的火車，構圖起來超級美！

圖／IG@bruce570318授權
圖／IG@bruce570318授權

鄰近彰化旅遊景點「大村櫻花歐洲村」，除了色彩繽紛的建築群外，導航至「大村鎮安宮」更能拍到美麗綻放的洋紅風鈴木與歐洲村倒影，不少鐵路迷還會在此抓拍行經的火車，自然構成一副美麗圖畫，令人直呼「太美了」。

圖／IG@bruce570318授權
圖／IG@bruce570318授權

不僅如此，附近還有一處「風鈴木新秘境」正在成長中，位在大村落羽松旁河堤，約有數十棵粉紅風鈴木陸續綻放，雖然目前規模看似較小，但過幾年或將成為新的追花秘境，內行人先抄筆記。

圖／IG@bruce570318授權
圖／IG@bruce570318授權

圖／IG@bruce570318授權
圖／IG@bruce570318授權

彰化風鈴木新秘境

座標：23.9991240, 120.5644600

風鈴木 秘境 歐洲 彰化旅遊 落羽松 IG 攝影景點
