彰化員林隱藏版花海爆紅！員林南區公園「波斯菊＋落羽松」，美拍打卡與交通攻略1次看

位於彰化員林的「員林南區公園」，近期因大片盛開的波斯菊搭配季節轉色的落羽松，再度成為中部旅遊圈的熱門打卡點。粉嫩、純白與桃紅交織而成的花海，延伸至步道兩側，隨手取景就像置身日系寫真場景，也吸引不少攝影愛好者與情侶前來取景拍照，成為社群平台上討論度極高的秋冬美拍秘境。

圖／ig網友Bruce Hsu授權提供

公園腹地開闊，花海與落羽松林錯落分布，無論是站在花叢中近拍人像，或以林木作為背景拉遠構圖，都能拍出層次感十足的畫面。清晨與午後斜射光線時段，色溫柔和，特別適合拍攝氛圍感照片，也有不少創作者選擇在此進行主題創作，為景點增添文青氣息。

交通方面，自行開車可導航「員林南區公園」，周邊設有路邊停車空間；搭乘大眾運輸者，可於台鐵員林車站下車後，轉乘公車或計程車前往，車程約 10 分鐘。建議避開假日人潮，平日前往更能輕鬆取景，享受被花海包圍的療癒時光。

