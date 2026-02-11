機票優惠開搶！ 華信「全線航票價」下殺 飛澎湖「1158元」、離島居民「隱藏價888」、機加酒「2人同行現折500」

快訊

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／翻攝華信航空 Mandarin Airlines臉書
圖／翻攝華信航空 Mandarin Airlines臉書

春節機票優惠開搶！ 華信航空「開春大吉」全航線票價優惠來了，全航線票價大下殺，單程最低只要1,158元起，不管是想去澎湖看海、馬祖看石頭屋，還是去花東深呼吸，現在出發最划算！

華信航空為了滿足春節龐大的交通需求，這次疏運期間共規劃了1,220架次航班，提供超過9.8萬個機位，讓旅客返鄉或旅遊都不怕沒位子。

圖／翻攝華信航空 Mandarin Airlines臉書
圖／翻攝華信航空 Mandarin Airlines臉書

最受矚目的票價專案可說是誠意滿滿，包含：澎湖航線單程1,158元起、花東航線單程1,168元起、金門航線單程1,588元起、馬祖航線單程1,788元起。如果是離島居民，還有更「隱藏版福利」票價直接下殺 888元起！

「華信假期」同步推出2,999元起的機加酒自由行專案。只要在2月22日前預訂指定行程，「兩人成行」直接現折500元，同時為增添過年喜氣，凡是參加專案的旅客，每人都能獲得一份「50元全家禮物卡」開運紅包。

圖／翻攝華信航空 Mandarin Airlines臉書
圖／翻攝華信航空 Mandarin Airlines臉書

憑登機證還能拿優惠！華信深化與在地店家的合作，主打旅客只要憑登機證，就能在澎湖、金門、馬祖的指定商店享有折扣或贈品。質感文青絕不能錯過華信小舖與精品品牌「法爾自然」的聯名活動，凡購買指定商品，就免費贈送價值300元的「紅烏龍茶咖啡禮盒」，數量有限，送完為止。

澎湖 機票
