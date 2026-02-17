最萌走春首選！ 全台最大「絨毛玩偶館」新春攻略 巨大Pingu氣偶、三麗鷗扭蛋機拍爆 馬年娃娃DIY超療癒

最萌走春首選！ 位於嘉義的全台最大絨毛玩偶旗艦館「KHTOY」針對馬年新春，重磅推出一系列打卡展區與體驗活動，不僅有超巨大的Pingu企鵝氣偶驚喜現身，還有三麗鷗巨大扭蛋機，想在過年期間挖寶買新品，都來這裡一次滿足！

圖／KHTOY 絨毛玩偶旗艦館提供

巨大Pingu氣偶降臨！銅板價挑戰「滾雪球」把大玩偶帶回家

圖／KHTOY 絨毛玩偶旗艦館提供

經典動畫明星Pingu企鵝來了！KHTOY特別打造Pingu專屬主題展區，最引人注目的莫過於超大型Pingu氣偶，圓滾滾的可愛模樣成為館內最強拍照點，粉絲還能參加「透卡收藏任務」兌換限定好禮；更狂的是，即日起至2/22期間加碼推出「新春滾雪球機挑戰」，只要50元銅板價，就有機會靠手氣將大隻Pingu直接抱回家。

圖／KHTOY 絨毛玩偶旗艦館提供

圖／KHTOY 絨毛玩偶旗艦館提供

三麗鷗巨大扭蛋機必拍！「特賞」稀有夢幻獨角獸展區

圖／KHTOY 絨毛玩偶旗艦館提供

館內全新打造的「夢幻獨角獸主題展區」結合了三麗鷗巨大扭蛋機，視覺效果超震撼！扭蛋機獎項最大獎「特賞」是稀有的獨角獸變裝系列玩偶，抽中機率僅約2%，是粉絲必爭之物；還有實用的「三麗鷗石墨烯保暖棉被」、馬年限定頭套及各式居家療癒小物，讓大家盲抽體驗新年儀式感。

圖／KHTOY 絨毛玩偶旗艦館提供

圖／KHTOY 絨毛玩偶旗艦館提供

手作控絕對不能錯過「PONPON DIY」區推出馬年限定體驗，以「馬上有錢、馬上有車、馬上有房」為概念，讓遊客親手製作專屬的馬年祝福。完成體驗並分享心得，還能獲得限量燈箱好禮；此外，現場更設有縮小版「DIY 娃娃扭蛋機」，能迷你版收藏人氣爆棚的三角錐、郵筒等玩偶，可愛程度破表。

圖／KHTOY 絨毛玩偶旗艦館提供

圖／KHTOY 絨毛玩偶旗艦館提供

巨大麻將、維尼新品拍爆！消費滿額再送「馬年12籤盲包」

圖／KHTOY 絨毛玩偶旗艦館提供

館內新品也是亮點十足，KHTOY推出富有台灣年味的「巨大麻將好運系列」，將中、發、白化身超軟Q布偶，象徵開春發大財；迪士尼鐵粉則能搶購《動物方城市》、《蜜蜂維尼》等新品。活動期間，單筆消費滿1,500元就送「馬年12籤盲包」，不限金額消費還加贈馬年紅包袋。

圖／KHTOY 絨毛玩偶旗艦館提供

圖／KHTOY 絨毛玩偶旗艦館提供

【KHTOY絨毛玩偶旗艦館】

．營運時間：09:30~17:00(每周三公休)

．新春期間：2/14(六)-2/22(日)，延長營運至18:00

(2/16(除夕)、2/23、2/24、2/25休館，2/26恢復營運)

．位置資訊：嘉義縣民雄鄉工業一路6-6號

