別只知道櫻花巷！賞花新地標「鵝尾山水梯田花海」來了 一次拍爆「多色波斯菊、夢幻粉櫻花」走春路線大公開

別只知道平菁街櫻花巷！賞花新指標「鵝尾山水梯田花海」來了，波斯菊在層層梯田間綻放，變身繽紛田園景緻，走春一日遊安排起來！

圖／台北市政府工務局大地工程處提供

「鵝尾山水梯田」位於北市士林區平等農業社區核心地帶，結合友善農業、生態保育與景觀營造，還能沿著「稻浪棧橋」飽覽絕美花海，沉浸式感受農村與自然風貌的純樸魅力。特別是粉白及橘黃波斯菊在梯田間搖曳，層次感更加分明，點綴了整片田園有如油畫一般。

圖／台北市政府工務局大地工程處提供

圖／台北市政府工務局大地工程處提供

看完波斯菊花海後，再訪熱門賞櫻點「平菁街櫻花巷」，建議可從鵝尾山水梯田漫步前往櫻花巷，一路欣賞梯田景觀與農村風光。由於花季期間人潮眾多，建議搭乘大眾運輸工具前往，並遵循現場動線與相關指示，以維護賞花品質與環境整潔，切勿踐踏花田或破壞設施。

平菁街櫻花，往年花況。圖／報系資料照（記者盧振昇攝影）

大眾交通路線建議

於捷運劍潭站或士林站搭乘303號公車至「倫仔尾站」下車；或搭乘小19號公車至「福德祠站」，步行約3分鐘可抵達鵝尾山水梯田，再依指標前往平菁街櫻花巷

