「北港武德宮」香火鼎盛！ 全台第一間「五路財神廟」求財一整年好運來

雲林北港武德宮是全台香火最鼎盛的財神廟，發財、武德宮補財庫、武德宮財寶箱、點財神燈，來武德宮財神廟拜一圈好運就旺旺來！雲林北港景點巡禮中，我們會到掌管天下財庫的武德宮拜財神，朝天宮拜媽祖，完全就是來到北港必安排的拜拜行程，過年新春、平日、假日，這裡的廟宇都是香火鼎盛，祈求一整年好運來、平安順遂。武德宮是全台第一間五路財神廟，過年就是要來廟宇走走，吸收滿滿的正能量再繼續出發。

武德宮/全台五路財神總廟

雲林北港景點推薦武德宮是全台五路財神的開基祖廟，分靈出去就有6000多尊跟百餘間廟，超夯的！來到雲林北港景點走走，就是要來拜財神，每一間廟都有自己的風格，武德宮也不例外，想要拜好拜滿，直接到香火部詢問跟購買就對了！

北港武德宮香火鼎盛，恰好是過年前來，難得可以拍到少人場景，很莫名的感動不已！武德宮可以招財神、財寶箱、添財氣，到這就對了！

北港武德宮補財庫流程

武德宮參拜有分一般金紙，補財運金紙、補財庫金紙，依照自己需求而購買，或隨喜添。

武德宮財神開基祖廟掌管天下財庫，怎麼祈求？怎麼拜？點財神燈、補財庫，SOP收錄中。

像平常我們都有補運祈求平安順利，就沒有特別要求財，不過這是一般金紙，你也可以選擇其他。

如果是一般也可以將自己名片夾在金紙上，讓五路財神更能認識你啦！

補財庫金、發財金作用上都不同，可以詢問廟方，工作人員都會為你解答喔！

補財庫的流程

這是一整份補財庫的金紙，以及一張燙金的疏文。

補財庫準備水果或餅乾一起拜。

整套補財庫很方便，四色金、補運錢、天庫錢、財神寶衣含疏文(整套補財庫金裡都有)，價碼皆不同，自己需求如何再購買之。

補財運，有公司行號、姓名、住址記得寫、個人的就需要寫姓名，住址、出生年月日、蓋指印。

疏文記得要唸個三次，讓神明收到訊息才好作業啊！感覺神明也很忙，系統化的處理也挺重要。

10-20分後再燒金紙，在武德宮參拜人潮眾多，會有天庫錢燒不完，這時候請依照工作人員指示來放財，他們會協助燒金紙。

熱鬧的氣氛，香火超鼎盛，過年期間真的很可怕，要麻很早來，不然就要離峰時刻來。

金紙放置喜歡的位置，就可以去點香，9炷香，從樓下拜到樓上，拜拜時間約20分鐘左右喔！

北港武德宮必摸大元寶

武德宮有一個很大的金元寶，聚寶盆求財氣，可以輕輕摸，摸元寶發大財。武德宮正殿中神像前的元寶、利市仙官手中的成串元寶，以及虎爺前的小元寶，還有招財使者手捧的珊瑚，都還挺特別的。

北港武德宮來提供文昌燈、財神燈、光明燈、太歲燈、太歲智慧燈，價格透明，不用擔心不清楚。

拜拜的同時，天公爐記得也要好好拜啊！

五路財神的眾神明們，真的很多，虔誠的心來拜拜求財～

北港武德宮五路財神財寶箱/財神爺金庫

北港武德宮五路財神財寶箱很酷喔！據悉是由武財公降駕指示製作，擲筊獲得聖杯的信眾就能繳納緣金請回可補財庫的財寶箱。有朋友請回去，生意大好特好的～

武德宮的廣天大道院

金碧輝煌的宮殿建築，好別緻！

這裡就是清幽又好拍照，想要補運，祈福樣樣都可以。

北港武德宮服務台跟紀念品部在左右兩邊而已！

北港武德宮文創伴手委由買樂文創設計承製，種類眾多，除了招財聚寶、納福集祥之外，更具實用性以及貼近生活。

龍年存錢筒，買了一個超開心！聽說存錢筒都是手工彩繪的呢！

戴斗笠的天庫財水超可愛的啦！不小心又帶了三瓶回來～

北港武德宮天庫金爐

天庫金爐是全台首創，在金氏世界紀錄認證最大的金爐。

北港武德宮樂咖啡

北港武德宮樂咖啡，在財神廟裡喝咖啡真的好幸福呀！

武德宮 分享旅遊景點心得 值回票價

雲林北港景點巡禮中，我們會到掌管天下財庫的武德宮拜財神，朝天宮拜媽祖，完全就是來到北港必安排的拜拜行程，過年新春、平日、假日，這裡的廟宇都是香火鼎盛，祈求一整年好運來、平安順遂。武德宮是全台第一間五路財神廟，過年就是要來廟宇走走，吸收滿滿的正能量再繼續出發。雲林北港美食也很多～

北港武德宮財神開基祖廟

住址：北港武德宮雲林縣北港鎮華勝路330號

電話：05-782-1445、05783-2045

文章來源：Kiwi樂活食旅

