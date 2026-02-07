聽新聞
迎春暖身澎湖花火季！「七龍珠Z新年限定紅包袋」免費拿搶先亮相
為迎接年度觀光焦點「七龍珠Z 澎湖夏日花火大會・2026澎湖國際海上花火節」，澎湖縣政府於農曆新年前夕推出前導行銷，率先以新年限定紅包袋揭開序幕，讓花火節的熱血氛圍自年初便開始升溫。以春節為起點，透過限定好禮累積話題熱度，也邀請民眾提前為夏夜煙火盛會暖身。
新年限定紅包袋自2月9日上午10時起開放索取，至2月15日止，依各發放場館營業時間提供。民眾可前往澎湖縣政府警衛室、澎湖海洋地質公園中心、篤行十村張雨生資訊站及龍門閉鎖陣地服務中心領取，每人每日限領兩組，數量有限，送完為止。相關場館開放時段略有不同，民眾可依行程就近領取。
除春節限定活動外，縣府也預告元宵節將推出第二波亮點，規劃發送「七龍珠Z × 2026澎湖國際海上花火節」LED造型充氣提燈，為賞燈時節增添話題焦點。至於2026澎湖國際海上花火節，預計5月4日於馬公觀音亭園區開幕，活動一路延續至8月25日，包含試放、離島與地方場次，全年度共33場，為歷年最多，更多限定驚喜將陸續公布。
