快訊

國民黨台中市長「姐弟之爭」3月底辦民調　盧秀燕：我覺得太晚了

撿走台南小姊弟愛心禮券還花光…警鎖定「一家老小3人」到案說明

「替身演員是我學長！」男星痛批《豆腐媽媽》劇組處理態度：人命在你們眼裡這麼不值嗎？

聽新聞
0:00 / 0:00

迎春暖身澎湖花火季！「七龍珠Z新年限定紅包袋」免費拿搶先亮相

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／取自澎湖國際海上花火節臉書粉絲團
圖／取自澎湖國際海上花火節臉書粉絲團

為迎接年度觀光焦點「七龍珠Z 澎湖夏日花火大會・2026澎湖國際海上花火節」，澎湖縣政府於農曆新年前夕推出前導行銷，率先以新年限定紅包袋揭開序幕，讓花火節的熱血氛圍自年初便開始升溫。以春節為起點，透過限定好禮累積話題熱度，也邀請民眾提前為夏夜煙火盛會暖身。

圖／取自澎湖國際海上花火節臉書粉絲團
圖／取自澎湖國際海上花火節臉書粉絲團

新年限定紅包袋自2月9日上午10時起開放索取，至2月15日止，依各發放場館營業時間提供。民眾可前往澎湖縣政府警衛室、澎湖海洋地質公園中心、篤行十村張雨生資訊站及龍門閉鎖陣地服務中心領取，每人每日限領兩組，數量有限，送完為止。相關場館開放時段略有不同，民眾可依行程就近領取。

圖／取自澎湖國際海上花火節臉書粉絲團
圖／取自澎湖國際海上花火節臉書粉絲團

除春節限定活動外，縣府也預告元宵節將推出第二波亮點，規劃發送「七龍珠Z × 2026澎湖國際海上花火節」LED造型充氣提燈，為賞燈時節增添話題焦點。至於2026澎湖國際海上花火節，預計5月4日於馬公觀音亭園區開幕，活動一路延續至8月25日，包含試放、離島與地方場次，全年度共33場，為歷年最多，更多限定驚喜將陸續公布。

圖／取自澎湖國際海上花火節臉書粉絲團
圖／取自澎湖國際海上花火節臉書粉絲團

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

澎湖 花火節 春節 觀光 公園
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

相關新聞

迎春暖身澎湖花火季！「七龍珠Z新年限定紅包袋」免費拿搶先亮相

為迎接年度觀光焦點「七龍珠Z 澎湖夏日花火大會・2026澎湖國際海上花火節」，澎湖縣政府於農曆新年前夕推出前導行銷，率先以新年限定紅包袋揭開序幕，讓花火節的熱血氛圍自年初便開始升溫。以春節為起點，透過限定好禮累積話題熱度，也邀請民眾提前為夏夜煙火盛會暖身。

想脫單一定要看！ 推薦「拜月老廟」注意事項、參拜流程一次看

【FunTime小編群】浪漫的情人節看著身邊朋友一個個脫單各種放閃，孤單寂寞覺得冷嗎？沒關係，FunTime小編幫大家整理了拜月老的流程、注意事項，還有幾間網友們大推北中南東各地超靈驗的月老廟。各位單身汪趕快筆記下來，今年就來月老廟走一趟、求個紅線，速速終結單身！

「超人力霸王」明日降臨愛河灣！盤點5家飯店住房專案 再送小提燈

高雄「冬日遊樂園」今年攜手知名日本IP《超人力霸王》，將於明（2月7日）至3月1日在愛河灣盛大開展。高雄周邊飯店紛紛推出...

知本老爺3/1起休館改裝！33年來最大規模煥新 9月新開幕

台東知本老爺酒店即將啟動33年來最大規模煥新計畫，宣布於3月1日起休館改裝，至9月重新開幕。此次改裝跳脫傳統飯店修繕思維...

是你嗎？ 名字有「驫」免費住套房！ 六福莊急道歉尋人：3隻馬算數、可住黃金套房

是你嗎？ 名字有「驫」免費住套房！ 六福莊道歉尋人：3隻馬算數、可住黃金套房

首日預約塞爆！ 南投高空打卡點 薰衣草森林「九九峰氦氣球樂園」免費入園、遊客開放規則一次看

預約首日官網塞爆！ 南投高空打卡點 薰衣草森林「九九峰氦氣球樂園」免費入園、全國開放規則一次看

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。