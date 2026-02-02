東台灣無敵海景「山度空間」回來了！升級後更美 朝聖「蔚藍海岸線、異國風裝置」拍爆記憶卡

擁有東台灣無敵海景的「山度空間」強勢回歸，將於2/3正式營業，不少粉絲看到好消息都嗨喊「又可以去看美麗的海岸線囉」、「改頭換面！真的要衝一波了」。

圖／山度空間粉專

花蓮海岸線熱門景點「山度空間」回歸開幕，將於2/3起正式營業，雖經歷過天災與景氣考驗，但業者仍決定重新出發，表示「這次不只是整修，而是一次全面的改變」，不少人看到再開幕的好消息都紛紛回應「花蓮我來了」準備朝聖這處升級後的網美景點。

入園收費部分，每人150元，可折抵50元餐飲消費，6歲以下、身障者免費入園，同時也是寵物友善空間。

新亮相的「山度空間」有著滿滿異國風情，除了無敵海景外，仙人掌、帳篷等設置與碧海藍天組合成最佳背景，有些角度像置身美洲沙漠，有些角度則充斥南洋風情，美中還有更美。

山度空間

地址：花蓮縣壽豐鄉鹽寮村大坑59之2號

營業時間：9:00-17:00

粉絲專頁：https://www.facebook.com/mountain059

