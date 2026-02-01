整個2月免門票！蓋婭莊園「5地區」限定免費入園 新春加碼「限量入園禮、天天撒紅包」走春拿好康

從城市喧囂驅車北行，我們的目的地是2025年11月開幕的「新北北海溫泉洲際酒店」。作為北海岸首間國際頂級酒店，下榻於此，不只是享受溫泉，更是沉浸在一場由設計、光影與自然交織的藝術體驗中，每個角落皆是風景，讓身心靈在低調奢華的氛圍中，回歸最純粹的慢節奏。

2026-01-31 09:02