整個2月免門票！蓋婭莊園「5地區」限定免費入園 新春加碼「限量入園禮、天天撒紅包」走春拿好康

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／蓋婭莊園提供、記者黃于凡攝影
圖／蓋婭莊園提供、記者黃于凡攝影

到最美莊園走春！嘉義絕美歐風「蓋婭莊園」2月免費入園來了，「5地區」限定秀證件免門票，新春再加碼「天天撒紅包」及「入園拿禮包」等活動，走春行程安排起來！

蓋婭莊園設計靈感來自英國布倫海姆宮，主要為英式巴洛克風格，以希臘神話中的蓋婭女神作為莊園守護神。記者黃于凡／攝影
蓋婭莊園設計靈感來自英國布倫海姆宮，主要為英式巴洛克風格，以希臘神話中的蓋婭女神作為莊園守護神。記者黃于凡／攝影

嘉義觀光夯點「蓋婭莊園」2月地區限定免費入園條件公開，即日起至2/28，身分證件設籍雲林縣、嘉義縣市、台南市、花蓮縣、台東縣，或身分證件英文字母開頭為P、I、Q、D、R、U、V，出示證件正本即享入園門票免費。需注意的是，2/16除夕休園一天，其餘時間正常營業。

圖／蓋婭莊園提供
圖／蓋婭莊園提供

圖／蓋婭莊園提供
圖／蓋婭莊園提供

圖／蓋婭莊園提供
圖／蓋婭莊園提供

此外，「蓋婭莊園」同步預告2月活動，像是早鳥入園禮限量100份、財神爺現身送祝福、好運飛舞紅包、精彩魔術秀等，預計將在初一至初六期間登場，還有兒童專屬入園即贈爆米花等特殊活動。詳情可見蓋婭莊園粉專

蓋婭莊園

地址：嘉義縣大林鎮大埔美園區七路18號（國道三號梅山交流道旁）

營業時間：8:30-17:30

2月免費入園條件：身分證件設籍雲林縣、嘉義縣市、台南市、花蓮縣、台東縣或身分證件英文字母開頭P、I、Q、D、R、U、V

圖／蓋婭莊園提供
圖／蓋婭莊園提供

