全台最萌服務區！亞洲首創「三麗鷗國道服務區」迎新年 完成任務「LINE POINTS 30點免費送」馬年新春活動1次看

全台最萌服務區！亞洲首創「三麗鷗主題國道服務區」迎農曆新年，推出一系列馬年新春活動，還能和三麗鷗大明星們同框打卡充滿年味的新春裝置。

三麗鷗主題國道服務區「湖口服務區」南北站都有滿滿的三麗鷗大明星們，處處能看到Hello Kitty、酷洛米、大耳狗、布丁狗的療癒身影。再加上新春限定的年味裝置，搭配起來格外具有現代與傳統碰撞出的獨特美感，不論是大小朋友都會開心到直呼「好可愛」。

除了春節裝置外，「湖口服務區」加碼推出新春活動，即日起至2/16 9:00–17:00，消費滿200元並加入南仁湖官方LINE，即贈「度咕與森林好朋友紅包袋」一份；2/21至2/22 9:00–17:00，凡找出隱藏在服務區的幸運馬，拿至服務台並加入南仁湖LINE，拍照上傳到個人FB/IG打卡，即可兌換LINE POINTS 30點。

而2/21 15:00、16:00則分別於北站、南站現場發送特製「馬年一元賀卡」，數量有限、送完為止。不論是剛好到服務區用餐還是路過，都別忘了找到三麗鷗大明星，打卡最萌服務區喔！

找到隱藏在服務區的幸運馬並完成指定步驟，即可兌換LINE POINTS 30點一份。圖／南仁湖 - 湖口服務區粉專

南仁湖 湖口服務區

地址：新竹縣湖口鄉鳳山村榮光路158號

粉絲專頁：https://www.facebook.com/HUKOU.ServiceArea

