現省480元玩一整天！75公頃「人氣生態農場」屬馬免費入園 限定5天朝聖「6大主題公園、近50個景點」和「世界之最」
生肖「屬馬」免費！75公頃「生態農場」迎新春，春節限時5天「屬馬」免費入園，現省480元門票錢，大年初一起走春放開玩！
新竹北埔人氣夯點「綠世界生態農場」春節活動公開，2/17至2/21連續五天，生肖「屬馬」者於現場出示身分證或健保卡，即可享免費入園（全票480元），暢遊6大主題公園。
「綠世界生態農場」占地約75公頃，為亞洲最大且物種規模最豐富的亞熱帶雨林生態園區，保留天然原始森林及美麗湖泊，有天鵝湖、蝴蝶生態公園、大探奇區、鳥類生態公園、水生植物公園、生物多樣性探索區等6大主題公園，還有最受歡迎的草泥馬の家、可愛動物區、動物生態解說中心。
另有四季花園、熱帶雨林空中步道、仙人掌公園、香草植物區等種種多達近50個景點，更集結許多世界之最，像是世界上嘴巴最大的大嘴鳥、世界上最聰明會算數學的金剛鸚鵡、世界上最大的淡水魚、世界上最大的種子等，用一天時間造訪絕對充實且收穫滿滿。
綠世界生態農場
地址：新竹縣北埔鄉大湖村尾隘子7鄰20號（國道3號-竹林交流道下台三線79km）
開園時間：8:30-17:30（售票至16:00）
官網：http://www.green-world.com.tw/
屬馬免費入園 活動資訊
活動期間：2026/2/17～2026/2/21
活動內容：生肖「屬馬」並於現場出示有效證件，即享免費入園
