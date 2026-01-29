現省480元玩一整天！75公頃「人氣生態農場」屬馬免費入園 限定5天朝聖「6大主題公園、近50個景點」和「世界之最」

寒假準備出國的人越來越多，機票訂好了，接下來的流程你真的都清楚嗎？「電子機票」和「登機證」差在哪？什麼時候要出示？又該怎麼下載、查詢、使用？這篇幫你一次釐清電子機票相關資訊，從報到方式到實用小提醒通通有，讓你不管是首飛還是老手都能安心出國、順利搭機不慌亂！

2026-01-28 11:00