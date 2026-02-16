聽新聞
今年也要朝聖「8000坪粉紫花海」！追花聖地「瑰蜜甜心玫瑰園」開園資訊1次看 最美「麝香木粉紅山丘」打卡Ｎ年都不膩
8000坪粉紫花海！朝聖「麝香木粉紅山丘」抄筆記，2026開園日確定，過節穿美美、打卡滿山滿谷的浪漫花景發IG限動最對味！
位於南投中寮的追花聖地「瑰蜜甜心玫瑰園」將於2/21春節初五正式開園，並預計開放至3/25，邀請民眾春日一訪屬於2026的絕美花海。「瑰蜜甜心玫瑰園」是不少攝影者每年必訪的取景地，以粉紅麝香木花海聞名，且每每花季都吸引大批人潮造訪美拍，近8000坪的「粉紅山丘」與「粉紅大道」超級壯觀、夢幻度破表。
入園門票方面，每人100元，12歲以下孩童免費；一般遊客入園不須預約，花季期間開放8:00-18:00入園，無公休日。
而交通部分，可搭乘彰化客運6929號公車至「鄉親寮」轉南中寮線2或4至「下城」下車，但班次少需注意回程時間，亦可自行開車導航「粉紅山丘麝香木、瑰蜜甜心玫瑰園」或「南投縣中寮鄉廣興村頂城巷39號」，園方貼心提醒，不要走集興產業道路，容易迷路。
瑰蜜甜心玫瑰園
2026開園期間：2026/2/21～2026/3/25
地址：南投縣中寮鄉廣興村頂城巷39號
開放時間：8:00-18:00（無公休日）
