今年也要朝聖「8000坪粉紫花海」！追花聖地「瑰蜜甜心玫瑰園」開園資訊1次看 最美「麝香木粉紅山丘」打卡Ｎ年都不膩

有台版兼六園美稱的彰化永靖「成美文化園」，園區落羽松自2月已轉成火紅色調，沿著水岸倒映百年古厝與日式庭園，這片「百年古厝＋落羽松」季節限定美景一定要追，園方特別在農曆走春期間推出「冬日之約・攝影大賽」，不僅要讓遊客拍個夠，還有機會將萬元獎金帶回家。

2026-02-15 13:00