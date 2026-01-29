國旅要發威了嗎？國聯大飯店「101景觀房」最高折2000元，加碼Buffet買1送1

快訊

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／取自 台北國聯大飯店 臉書粉絲團
圖／取自 台北國聯大飯店 臉書粉絲團

迎接春遊旺季，坐落於台北大巨蛋生活圈核心、緊鄰松山文創園區的國聯大飯店，搶先全台推出早鳥住房優惠。飯店宣布自2026年1月28日至2月3日限時7天，推出「國旅補助．國聯首發」快閃住房專案，提供實質房價回饋與景觀升等，讓旅人以更輕鬆的方式規劃寒假與春節假期的小旅行。

圖／取自 台北國聯大飯店 臉書粉絲團
圖／取自 台北國聯大飯店 臉書粉絲團

此次專案主打「補助有感」，凡於活動期間透過官網預訂、並於2026年3月底前入住，精緻客房平日每晚3600元起。入住首晚即可享有800元折抵，若續住第二晚並響應環保政策、不更換床單與毛巾，還可再折抵1200元，兩晚合計最高省下2000元，折算後首晚房價最低約2800元起。優惠適用寒假與春節期間，對親子族群與返鄉旅客而言更具彈性。

圖／取自 台北國聯大飯店 臉書粉絲團
圖／取自 台北國聯大飯店 臉書粉絲團

國聯大飯店同時加碼景觀體驗，活動期間保證入住升等台北101景觀客房。旅人可在城市晨光中醒來，遠眺台北天際線與大巨蛋周邊街景，感受市中心少有的開闊視野。飯店地理位置優越，步行即可串聯松菸文創園區、東區商圈與多條交通動線，無論藝文散策或城市漫遊都相當便利。

在餐飲體驗上，飯店亦同步推出「板石自助式早餐買一送一」優惠，為住房專案增添亮點。早餐結合西式、台式與日式料理元素，菜色依季節不定期更換，旅客可在明亮雅緻的用餐空間中，以豐富多元的風味展開一天行程，讓味蕾成為旅途的第一站。

圖／取自 台北國聯大飯店 臉書粉絲團
圖／取自 台北國聯大飯店 臉書粉絲團

國聯大飯店表示，此次限時專案名額有限，期望透過超值房價與完整住宿體驗，邀請旅人提早為新一年的旅行揭開序幕。

圖／取自 台北國聯大飯店 臉書粉絲團
圖／取自 台北國聯大飯店 臉書粉絲團

