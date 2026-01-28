台北寒舍艾美攜手「Pandora」推聯名下午茶！再送訂製花束，還有住房限時同步放閃
為了搶攻情人節浪漫商機，台北寒舍艾美酒店「甜蜜艾語」情人節專案，即日起至3月31日，跨界聯名丹麥珠寶品牌 Pandora推雙人下午茶，每套 2,080 元+10%。本次設計靈感源自 Pandora「UNLOCK LOVE」系列，將鎖頭、愛心與粉嫩元素融入精緻法式甜鹹點，打造視覺與味蕾的雙重饗宴，情侶慶祝絕對浪漫！
夢幻甜點與奢華鹹食的午后交織
「甜蜜艾語」下午茶包含六款法式甜點，亮點包括以愛之鎖造型呈現的**「Unlock Love 紅絲絨蛋糕」，以及帶有玫瑰與荔枝清香的「覆盆子玫瑰荔枝慕斯」，口感如絲絨般細緻。鹹食部分則推陳出新，「帝王蟹大根」以醃漬蘿蔔包覆彈牙蟹肉，清爽奢華；「蒔蘿魚子鮪魚甜筒」**則呈現魚子與鮪魚的濃郁海味。凡於西洋情人節（2/7-2/15）及白色情人節（3/7-3/15）期間點用，更可獲贈 Pandora 訂製花束乙束（數量有限，送完為止）。
「慶祝每一種愛」住房專案 打造藝術假期
除午茶外，酒店自2月1日至4月30日推出「慶祝每一種愛」住房專案，每晚 8,999 元起+15.5%。入住即享迎賓巧克力、精選雞尾酒及隔日探索廚房早餐。房客不僅可使用健身房與泳池，還可憑房卡免費參觀台北當代藝術館，在藝術薰陶中升溫情感。無論是摯友、戀人或家人，都能在艾美找到專屬的浪漫，情侶檔快預訂起來吧。
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言