台北寒舍艾美攜手「Pandora」推聯名下午茶！再送訂製花束，還有住房限時同步放閃

為了搶攻情人節浪漫商機，台北寒舍艾美酒店「甜蜜艾語」情人節專案，即日起至3月31日，跨界聯名丹麥珠寶品牌 Pandora推雙人下午茶，每套 2,080 元+10%。本次設計靈感源自 Pandora「UNLOCK LOVE」系列，將鎖頭、愛心與粉嫩元素融入精緻法式甜鹹點，打造視覺與味蕾的雙重饗宴，情侶慶祝絕對浪漫！

圖／台北寒舍艾美酒店提供

夢幻甜點與奢華鹹食的午后交織

「甜蜜艾語」下午茶包含六款法式甜點，亮點包括以愛之鎖造型呈現的**「Unlock Love 紅絲絨蛋糕」，以及帶有玫瑰與荔枝清香的「覆盆子玫瑰荔枝慕斯」，口感如絲絨般細緻。鹹食部分則推陳出新，「帝王蟹大根」以醃漬蘿蔔包覆彈牙蟹肉，清爽奢華；「蒔蘿魚子鮪魚甜筒」**則呈現魚子與鮪魚的濃郁海味。凡於西洋情人節（2/7-2/15）及白色情人節（3/7-3/15）期間點用，更可獲贈 Pandora 訂製花束乙束（數量有限，送完為止）。

圖／台北寒舍艾美酒店提供

圖／台北寒舍艾美酒店提供

圖／台北寒舍艾美酒店提供

「慶祝每一種愛」住房專案 打造藝術假期

除午茶外，酒店自2月1日至4月30日推出「慶祝每一種愛」住房專案，每晚 8,999 元起+15.5%。入住即享迎賓巧克力、精選雞尾酒及隔日探索廚房早餐。房客不僅可使用健身房與泳池，還可憑房卡免費參觀台北當代藝術館，在藝術薰陶中升溫情感。無論是摯友、戀人或家人，都能在艾美找到專屬的浪漫，情侶檔快預訂起來吧。

圖／台北寒舍艾美酒店提供

圖／台北寒舍艾美酒店提供

