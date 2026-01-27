宜蘭人氣爆夯的室內景點！「亞典菓子工場」免門票入館即享免費咖啡、氣泡水無限暢飲

假日來到宜蘭吃喝玩樂，Ann和榜哥推薦分享一個免門票入館就能免費暢飲咖啡、氣泡水的室內景點，也能透過館內的玻璃窗觀賞生產製作銅鑼燒、蛋糕的過程！這個室內景點就是宜蘭人氣爆炸夯的【亞典菓子工場】，當然亞典菓子工場也還提供免費試吃商品，喜歡再購買不強迫消費的小確幸！

亞典菓子工場-交通位置

位在宜蘭市的亞典菓子工場，其實比較靠近礁溪龍潭湖，開車前來的朋友可直接使用導航即可輕鬆抵達，園區備有偌大的停車場可停放愛車。

亞典菓子工場-門票資訊

進入亞典菓子工場是免門票即可入館參觀，想當然就會是不少遊覽車安排休憩採買伴手禮的一個停靠點。

亞典菓子工場-館內介紹

一走進亞典菓子工場就可以看到年輪小火車，本來是想拍照的，但來訪的這天，觀光客實在太多，完全卡不到位子可以拍照。

走進亞典菓子工場的販售區，可直接看到超大的玻璃櫥窗，當天櫥窗內正在製作銅鑼燒，而一旁還有正在冷卻的年輪蛋糕。

亞典菓子工場有提供免費喝的咖啡以及氣泡水，甚至貼心的規劃休息區，讓來訪的遊客們可以坐著休息喝杯飲品。

離開前，當然不免就買個伴手禮回家，販售區販售著許多她們品牌的糕餅、伴手禮等，不時也提供試吃，來到這當然不能錯過年輪蛋糕，但我們這一家最終買了冰淇淋以及乳酪塔。

亞典菓子工場-周邊景點

走訪完亞典菓子工場還能直接再步行前往一旁的宜蘭窯烤山寨村，或是鄰近不遠的龍潭湖、宜蘭忍者村、潭酵天地觀光工廠、橘之鄉蜜餞形象館、莎貝莉娜精靈印畫學院、甲鳥園等，或是選擇到礁溪市區吃吃喝喝，到湯圍溝溫泉公園泡泡腳，走訪金車生技水產養殖研發中心等；到宜蘭市區吃吃喝喝，走訪宜蘭酒廠等都是不錯的安排喔！

亞典菓子工場

營業時間：09:30-18:00

營業地址：宜蘭縣宜蘭市梅洲二路122號

營業電話：03-928-6777

官方網站：亞典菓子工場

文章來源：Ann‧榜哥‧生活事務所 FB：Ann‧榜哥‧生活事務所

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」