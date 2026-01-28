南投市「超狂夜景餐廳」！約會神級景點 180度零死角百萬夜景收眼底

偶爾想逃離日常？那就開車往山上走吧，想起這家位在南投市超狂夜景餐廳，東星屋景觀餐廳，南投東星屋鄰近南峰高爾夫球場、微熱山丘、猴探井、139縣道，是很美的約會聖地，夜晚在南投東星屋用餐好舒服，東星屋景觀餐廳的環境乾淨很幽靜，可以爬上樓梯遠眺整個180度零死角的百萬夜景，美翻天不能不推薦呀！

南投東星屋景觀餐廳 在哪？

南投東星屋景觀餐廳位在南峰高爾夫球場旁，住址是南投縣南投市鳳山路741號，這裡有專屬停車場，非假日人比較少，也是有好幾台車在這呢！

南投市美食景點推薦東星屋景觀餐廳在南投市是隱藏版的夜景景觀餐廳，看這180度零死角的夜景，就是個開心。

隨著夜色降臨，東星屋景觀餐廳瞬間化身成俯視南彰化燈火的制高點。

從觀景台望去，遠方的國道車流如金龍閃爍，與頭頂的星空相互輝映。

南投市美食景點推薦東星屋景觀餐廳內用環境

南投市美食東星屋景觀餐廳的外觀有很美的彩繪牆，很適合網美美拍～

南投東星屋景觀餐廳內用環境很不錯，天氣太冷或太熱也可以坐在裡面用餐，舒適的很。

南投市美食景點推薦東星屋景觀餐廳戶外環境

南投東星屋戶外用餐也有番風味，醬料也可以依照個人喜好來取用。

南投東星屋的南瓜牛奶鍋物，很澎湃的家庭式火鍋有誠意。

以鍋物來說可以吃飽飽，份量也不少，南投東星屋小火鍋邊吃邊欣賞夜景，心情超愉快。

南投東星屋豪大雞排定食，附飲品。份量滿足全家人的胃都能得到大大的滿足。

份量很足，炸得也很酥脆，想要單吃或是沾醬都不錯呦！

吃完餐點後有甜點，冰品在室內可以自行享用。

南投東星屋泰式月亮蝦餅，酥脆脆，挺美味可口就是要趁熱吃。

南投東星屋景觀餐廳戶外景點 網美拍照景點

在美景的烘托下，南投東星屋裏裏外外都散發著南投在地氣息。

南投東星屋也有戶外溜滑梯，親子同遊很適合喔！

南投東星屋空間開闊且規劃完善，步道很平坦，走在這裡吹吹涼風好舒服。

遠遠的地平線漸漸模糊，這裡擁有 180 度無死角的觀夕視野，是情侶約會的神級景點。

整片的燈海在深藍的色溫層中，讓人隨手一拍都是質感大片。

盡收眼底的百萬夜景，也收藏每個人最快樂的笑容。

東星屋景觀餐廳 用餐後心得

來到南投市美食推薦東星屋景觀餐廳，看著萬家燈火在眼前，猶如星河般璀璨奪目，東星屋景觀餐廳不只是吃飯，更是一場浪漫邂逅。

東星屋景觀餐廳

住址：南投縣南投市鳳山路741號

電話：04 9200 9898

文章來源：Kiwi樂活食旅 FB：Kiwi樂活食旅

