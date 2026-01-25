倒數7天！LADY M「神級草莓千層蛋糕」賣到月底 還有「草莓千層酥」少量回歸 1月壽星85折開吃

草莓控要衝！蛋糕界愛馬仕「LADY M」草莓季登場，期間限定千層蛋糕進入倒數，還沒吃到的手腳可要快喔！

圖／Lady M Taiwan粉專

精品蛋糕「LADY M」草莓季為期不長，1月限定「草莓起司千層蛋糕」僅販售至1/31，香濃草莓起司鮮奶油內餡搭配底部法芙娜草莓巧克力脆片，每一口都值得細品。

草莓起司千層蛋糕限定販售至1/31。圖／Lady M Taiwan粉專

除了草莓起司千層蛋糕外，草莓季還有「草莓海綿蛋糕」及每年回歸少量販售的「草莓千層酥」等高顏值甜點，供應門市請見官網。

Lady M草莓千層酥，台北旗艦店、遠百信義店、遠百板橋店、台中LaLaport店限定販售。圖／Lady M Taiwan粉專

同場加映：LADY M壽星專案

當月壽星憑身分證到門市內用可享「蛋糕一片+飲料一杯」85折優惠，每次消費限購乙組，當月不限次數使用，適用門市有台北旗艦店、遠百信義店、台中LaLaport店、台中誠品480店。

圖／Lady M Taiwan粉專

