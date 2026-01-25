快訊

霍諾德徒手攀101全球直播 賈永婕使「1小心機」讓世界看見台灣

如何判斷腿部肌力是否仍在良好水準？用1日常動作就能測出來

幽默推薦大家來爬台北101！霍諾德下一步計劃曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

倒數7天！LADY M「神級草莓千層蛋糕」賣到月底 還有「草莓千層酥」少量回歸 1月壽星85折開吃

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／Lady M Taiwan粉專
圖／Lady M Taiwan粉專

草莓控要衝！蛋糕界愛馬仕「LADY M」草莓季登場，期間限定千層蛋糕進入倒數，還沒吃到的手腳可要快喔！

圖／<a href='/search/tagging/1013/Lady M' rel='Lady M' data-rel='/1013/223387' class='tag'><strong>Lady M</strong></a> Taiwan粉專
圖／Lady M Taiwan粉專

精品蛋糕「LADY M」草莓季為期不長，1月限定「草莓起司千層蛋糕」僅販售至1/31，香濃草莓起司鮮奶油內餡搭配底部法芙娜草莓巧克力脆片，每一口都值得細品。

草莓起司千層蛋糕限定販售至1/31。圖／Lady M Taiwan粉專
草莓起司千層蛋糕限定販售至1/31。圖／Lady M Taiwan粉專

除了草莓起司千層蛋糕外，草莓季還有「草莓海綿蛋糕」及每年回歸少量販售的「草莓千層酥」等高顏值甜點，供應門市請見官網

Lady M草莓千層酥，台北旗艦店、遠百信義店、遠百板橋店、台中LaLaport店限定販售。圖／Lady M Taiwan粉專
Lady M草莓千層酥，台北旗艦店、遠百信義店、遠百板橋店、台中LaLaport店限定販售。圖／Lady M Taiwan粉專

同場加映：LADY M壽星專案

當月壽星憑身分證到門市內用可享「蛋糕一片+飲料一杯」85折優惠，每次消費限購乙組，當月不限次數使用，適用門市有台北旗艦店、遠百信義店、台中LaLaport店、台中誠品480店。

圖／Lady M Taiwan粉專
圖／Lady M Taiwan粉專

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

蛋糕 草莓季 Lady M

相關新聞

倒數7天！LADY M「神級草莓千層蛋糕」賣到月底 還有「草莓千層酥」少量回歸 1月壽星85折開吃

草莓控要衝！蛋糕界愛馬仕「LADY M」草莓季登場，期間限定千層蛋糕進入倒數，...

30天免費喝飲料！得正 x 韓國OBJECT「SOSO FAMILY」1／28登場 「限定馬年玩偶、超萌紅包組」快收

30天免費喝飲料！得正 x 韓國OBJECT「SOSO FAMILY」1／28登場　必搶限定馬年玩偶、超萌紅包組快收

2026新春開運必喝！ 鶴茶樓質感爆表「祝鶴浮雕杯」送刮刮樂　馬祖新村「大富大貴提盒」送禮超吸睛

2026新春開運必喝！ 鶴茶樓質感爆表「祝鶴浮雕杯」送刮刮樂　馬祖新村「大富大貴提盒」送禮超吸睛

哈根達斯「烤花生冰淇淋香菜堡」限時開賣！ 2入299元爽吃「升級版花生捲」

有夠Local接地氣！ 哈根達斯隱藏版「烤花生冰淇淋香菜堡」限時開賣 2入299元爽吃

三麗鷗粉絲衝了！ 「CoCo x 美樂蒂」莓好雙果系列登場 2款聯名杯身+3款爆萌周邊帶走 還免費送泡泡貼紙

手搖飲龍頭「CoCo都可」這次攜手三麗鷗超人氣巨星「美樂蒂（My Melody）」推出超夢幻聯名，不僅有季節限定的草莓系飲品「莓好雙果系列」，更同步祭出 2 款粉嫩聯名杯身與 3 款爆萌週邊，1月26日起準時開賣，鐵粉們千萬別錯過！

「再睡 5 分鐘 X Tom and Jerry」聯名禮盒限時7折優惠！省165元爽吃烙印與年輪蛋糕

人氣手搖品牌「再睡 5 分鐘」再度掀起話題，攜手長崎蛋糕領導品牌金格 KONIG，首度推出《Tom and Jerry》聯名「派對分享三入禮盒」，以童年經典動畫結合療癒甜點，為新春聚會與送禮市場增添話題亮點。現在限時優惠7折一定要把握機會收藏！

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。