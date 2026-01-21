哈根達斯每件80元！7-ELEVEN「哈根達斯5件399元」折扣來了 經典必囤「迷你杯、雪酥」任你選
哈根達斯80元有找！7-ELEVEN「哈根達斯」新折扣來了，迷你杯、雪糕、雪酥系列任你選，平均每件約只要80元，補貨補起來！
7-ELEVEN「哈根達斯」優惠即日起開跑，迷你杯、雪糕、雪酥系列任選5件399元，活動至3/3。不論是好囤貨的迷你杯，還是日本爆紅的雪酥統統都要掃貨，一次把春節期間要吃的份量買起來。
此外，哈根達斯「草莓季」同樣華麗登場，「開心苺果聖代」以酥脆瓦夫餅乾盛裝，吃得到嚴選開心果．草莓．覆盆子雪酪冰淇淋，協奏出絕佳甜蜜滋味。即日起至3/4，於哈根達斯門市購買「開心莓果聖代」還能享第2份半價（原價335元）。
7-ELEVEN 哈根達斯優惠資訊
活動期間：即日起～2026/3/3
優惠內容：迷你杯、雪糕、雪酥系列 任選5件$399
想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言