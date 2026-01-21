哈根達斯每件80元！7-ELEVEN「哈根達斯5件399元」折扣來了 經典必囤「迷你杯、雪酥」任你選

快訊

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／7-ELEVEN提供
圖／7-ELEVEN提供

哈根達斯80元有找！7-ELEVEN「哈根達斯」新折扣來了，迷你杯、雪糕、雪酥系列任你選，平均每件約只要80元，補貨補起來！

圖／7-ELEVEN提供
圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN「哈根達斯」優惠即日起開跑，迷你杯、雪糕、雪酥系列任選5件399元，活動至3/3。不論是好囤貨的迷你杯，還是日本爆紅的雪酥統統都要掃貨，一次把春節期間要吃的份量買起來。

圖／7-ELEVEN提供
圖／7-ELEVEN提供

此外，哈根達斯「草莓季」同樣華麗登場，「開心苺果聖代」以酥脆瓦夫餅乾盛裝，吃得到嚴選開心果．草莓．覆盆子雪酪冰淇淋，協奏出絕佳甜蜜滋味。即日起至3/4，於哈根達斯門市購買「開心莓果聖代」還能享第2份半價（原價335元）。

圖／Häagen-Dazs粉專
圖／Häagen-Dazs粉專

7-ELEVEN 哈根達斯優惠資訊

​活動期間：即日起～2026/3/3

優惠內容：迷你杯、雪糕、雪酥系列 任選5件$399

圖／Häagen-Dazs粉專
圖／Häagen-Dazs粉專

