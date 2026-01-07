免費吃31冰淇淋！不用消費、口味任選 生日月再「免費送1球」 期間限定「神級草莓聖代」現折31元
免費吃31冰淇淋！「31冰淇淋」推出全新APP，成為會員馬上贈一張入會禮，不用錢直接爽吃1球，生日還有專屬禮遇超大方。
「31冰淇淋」新版「31俱樂部 APP」在社群爆紅，網友發現只要下載後註冊即贈「標準單球1球」入會禮，冰淇淋口味任選且不用消費即可使用，全程免花錢。
除了入會禮外，APP會員還能獨享「生日專屬甜蜜禮遇」，將於生日當月1日發送「免費標準單球兌換券」1張，使用期限至次月月底，記得註冊時填寫正確出生日期，註冊完成後是無法更改的喔！
此外，31冰淇淋期間限定推出以「草莓」和「巧克力」為主題的5款冰淇淋聖代，出示APP會員畫面，購買「頂級新鮮草莓聖代」現折31元；1/13至2/22，單筆消費滿120元即贈「新春隨心升級券」1張，可憑1張券享購買小雙球「加贈1球」，亦可憑2張券享「綜合禮盒6入」免費升級8入，或買「家庭號現裝杯」加贈「獨享杯」1杯。詳情依APP及店家公告為準。
