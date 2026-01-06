COMEME「迷你蛋塔桶」開賣了！每人限購1桶、全台門市販售 秒殺級「焦糖小泡芙」首度南下 這4天加碼「送6顆迷你泡芙」

桶裝蛋塔終於開賣！盒裝不夠看，蛋塔夯店新推「迷你千層蛋塔桶」，讓你抱著桶吃更過癮；還有秒殺級排隊小泡芙南下快閃高雄，「草莓焦糖泡芙」免飛日本也吃得到。

圖／COMEME 康蜜粉專

爆紅蛋塔「COMEME 康蜜」去年9月推出迷你千層蛋塔，當時僅提供袋裝/盒裝，現在直接用桶裝給你，以「迷你蛋塔桶」的新姿強勢霸佔眾人視線，堪稱派對聚會、戶外野餐的甜蜜神器。即日起於全台門市販售，每桶499元，每人限購一桶，期間限定、售完為止。

圖／COMEME 康蜜粉專

此外，COMEME另一爆紅甜點品牌「COMMA」則宣布，於1/6起首度快閃南台灣，登陸高雄漢神巨蛋B1，同步推出高雄限定「草莓焦糖泡芙」，吃得到酸甜且濃郁的草莓卡士達；還有香到爆的可可費南雪、可可曲奇。1/8至1/11，出示追蹤COMMA IG畫面，購買30入草莓焦糖泡芙即贈6入原味焦糖小泡芙。

COMMA 高雄快閃資訊

快閃時間：2025/1/6～2025/2/28

地點：漢神巨蛋購物廣場B1F POP UP STAGE（不二家對面）

