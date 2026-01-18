銅板價贏肯德基！義美「現烤布丁蛋塔」買2送1 限時5天「獨門塔皮+布丁感內餡」優惠嗑

近日肯德基蛋撻爭議，有網友傾向改吃「別家」，而義美食品則祭出優惠進攻蛋塔市場，限時5天「鮮奶布丁蛋塔買2送1」，開吃現烤噴香蛋塔。

義美「現烤鮮奶布丁蛋塔」。圖／IG@eat_sunsun授權

義美「現烤鮮奶布丁蛋塔」雖無聲名大噪，但仍有不少支持者，1/19至1/23，限時推出「鮮奶布丁蛋塔買2送1（原價45元/個）」，優惠後平均每顆蛋塔30元，銅板價打卡開吃獨門酥脆塔皮與布丁口感內餡。

需注意的是，優惠活動限現售，會員可再享95折；數量有限，售完為止。

義美 蛋塔優惠資訊

活動期間：2026/1/19～2026/1/23

優惠內容：現烤鮮奶布丁蛋塔買2送1

注意事項：限現售，會員可再享95折；數量有限，售完為止

