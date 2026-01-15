最強「浮誇草莓山」！草莓蛋糕界天花板 整顆蛋糕「被草莓淹沒」 切片蛋糕110元吃得到「3顆飽滿草莓」

超浮誇「草莓山」！吃草莓的季節來了，這家蛋糕店不僅推出百元切片草莓系列蛋糕，還有被草莓山覆蓋到看不到蛋糕的「草莓蛋糕」，用料實在到不可思議。

圖／錦賢蛋糕粉專

草莓控朝聖！新北汐止這間「錦賢蛋糕」隱身不起眼路口旁，但卻是口碑和名聲叮噹響的草莓蛋糕名店。只要110元即可吃到放有3顆飽滿草莓的可口蛋糕，價格約落在110-120元，充滿草莓系列蛋糕的甜點櫃，光用看的就彷彿能聞到撲鼻的草莓香氣。

圖／錦賢蛋糕粉專

圖／錦賢蛋糕粉專

除了草莓大福、草莓切片蛋糕外，店家還有一款會讓人睜大眼球的「浮誇草莓蛋糕」，外表就像一座草莓山，根本看不到蛋糕本體，還得先把草莓們挪開才能看到蛋糕本人，浮誇指數大爆表。吃過的網友評價「草莓真的很優秀大顆」、「草莓蛋糕真的不枉費浮誇之名 看了只覺得根本就是草莓山」。

值得一提的是，草莓到貨量無法控制，建議先致電詢問草莓蛋糕供應情況。

圖／錦賢蛋糕粉專

錦賢蛋糕

地址：新北市汐止區鄉友街26號

營業時間：週一至五7:00-21:00、週六日8:00-19:00

電話：02-2643-9800

