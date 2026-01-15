快訊

花蓮原民警察上山打獵走火誤擊如廁友人！失血過多身亡

凶宅能買嗎？命理師解惑：把握「兩原則」可以撿便宜

好到破表！台積電去年第四季EPS達19.5元優於預期、毛利率為62.3%

最強「浮誇草莓山」！草莓蛋糕界天花板 整顆蛋糕「被草莓淹沒」 切片蛋糕110元吃得到「3顆飽滿草莓」

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／錦賢蛋糕粉專
圖／錦賢蛋糕粉專

超浮誇「草莓山」！吃草莓的季節來了，這家蛋糕店不僅推出百元切片草莓系列蛋糕，還有被草莓山覆蓋到看不到蛋糕的「草莓蛋糕」，用料實在到不可思議。

圖／錦賢蛋糕粉專
圖／錦賢蛋糕粉專

草莓控朝聖！新北汐止這間「錦賢蛋糕」隱身不起眼路口旁，但卻是口碑和名聲叮噹響的草莓蛋糕名店。只要110元即可吃到放有3顆飽滿草莓的可口蛋糕，價格約落在110-120元，充滿草莓系列蛋糕的甜點櫃，光用看的就彷彿能聞到撲鼻的草莓香氣。

圖／錦賢蛋糕粉專
圖／錦賢蛋糕粉專

圖／錦賢蛋糕粉專
圖／錦賢蛋糕粉專

除了草莓大福、草莓切片蛋糕外，店家還有一款會讓人睜大眼球的「浮誇草莓蛋糕」，外表就像一座草莓山，根本看不到蛋糕本體，還得先把草莓們挪開才能看到蛋糕本人，浮誇指數大爆表。吃過的網友評價「草莓真的很優秀大顆」、「草莓蛋糕真的不枉費浮誇之名 看了只覺得根本就是草莓山」。

值得一提的是，草莓到貨量無法控制，建議先致電詢問草莓蛋糕供應情況。

圖／錦賢蛋糕粉專
圖／錦賢蛋糕粉專

錦賢蛋糕

地址：新北市汐止區鄉友街26號

營業時間：週一至五7:00-21:00、週六日8:00-19:00

電話：02-2643-9800

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

蛋糕 草莓大福 甜點 草莓季 浮誇美食

相關新聞

最強「浮誇草莓山」！草莓蛋糕界天花板 整顆蛋糕「被草莓淹沒」 切片蛋糕110元吃得到「3顆飽滿草莓」

超浮誇「草莓山」！吃草莓的季節來了，這家蛋糕店不僅推出百元切片草莓系列蛋糕，還有被草莓山覆蓋到看不到蛋糕的「草莓蛋糕」，用料實在到不可思議。

PAUL&JOE彩妝變甜點！預定高空下午茶 送價值三千多元旅行7件組

法式浪漫席捲台北高空！台北遠東香格里拉攜手時尚品牌PAUL & JOE，即日起至3月1日每周末限定於38樓馬可波羅酒廊推...

1月手搖好康！ 「大苑子」優惠連三彈「柳丁綠」雙杯119元、天天搶APP 8折券　功夫茶憑《功夫》電影票根折10元

連鎖手搖飲推出1月超給力優惠。大苑子推出「一月歡樂三重奏」，不僅要送小朋友周邊，還有當季柳丁綠茶組合價，會員更可搶夜間限定8折券；此外，功夫茶也與九把刀新片《功夫》強強聯名，保留電影票根折飲品10元，手搖飲界的好康不可錯過！

奶油小熊來了！不用飛泰國 CACO CAFE「Butterbear咖啡廳」登台 全台「5據點」開幕時間1次看

不用飛泰國，奶油小熊來了！CACO CAFE「Butterbear主題咖啡廳」即將療癒登場，...

先喝道買1送1！蜜桃控必衝 一日限定「太妃蜜桃厚奶霜+經典蜜桃茶」全門市優惠開喝

先喝道買1送1！蜜桃控抄筆記，「先喝道」將推出一日限定「買1送1」，全台門市同步開跑，一人兩杯喝起來。

韓國超夯「愛豆優格冰」登台！「Yoajung」台北小巨蛋店1／17開幕 消費送超Q周邊、「草莓優冰飲」必喝

韓國超夯「愛豆優格冰」登台！「Yoajung」進駐台北小巨蛋1／17開吃 送超Q周邊、「草莓優冰飲」必喝

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。