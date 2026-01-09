快訊

甜甜圈包進麻糬裡！ 雪系町「草莓大福甜甜圈」快閃誠品南西 加碼抽御神籤、打卡折30元

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／雪系町生ドーナツ提供
圖／雪系町生ドーナツ提供

草莓控快衝中山！ 生甜甜圈專賣店「雪系町生ドーナツ」正式進駐誠品生活南西，不僅將1F廣場打造為超浪漫的冬日雪景小鎮，更帶來全台首創的「雪藏草莓大福」，活動期間只要追蹤官方IG，並完成打卡任務，還能享有現折30元優惠！

圖／雪系町生ドーナツ提供
圖／雪系町生ドーナツ提供

全台首創「雪藏草莓大福」！加碼2款夢幻粉嫩系「洗版 IG」

最吸睛的就是這款全台獨家「雪藏草莓大福」，售價110元！品牌將鬆軟濕潤的生甜甜圈整顆包進Q彈麻糬皮中，內餡塞入香草卡士達和新鮮草莓果肉，入口先是麻糬軟糯、再來生甜甜圈綿密化開、最後爆出鮮脆草莓與滑順卡士達，Q彈、鬆軟、滑順、鮮脆四重體驗一次到位。

雪藏草莓大福。圖／雪系町生ドーナツ提供
雪藏草莓大福。圖／雪系町生ドーナツ提供

同步開賣兩款極具視覺吸引力的口味。「優格草莓」（售價 100 元）外層裹滿細緻莓果粉，內外各鑲嵌一顆飽滿大草莓，酸甜平衡不膩口；「粉雪草莓」（售價 90 元）則是以瑪斯卡彭草莓鮮奶油為主角，搭配大量草莓切片，如雲朵般的輕盈乳香深受老饕喜愛。

粉雪草莓、優格草莓。圖／雪系町生ドーナツ提供
粉雪草莓、優格草莓。圖／雪系町生ドーナツ提供

快閃限定活動 加碼抽御神籤、打卡折30元

．花見莓好御神籤： 現場有超過10種生甜甜圈可選，任選5入盒裝（口味不限），即可抽一次御神籤，有機會獲得現場專屬優惠。

．社群打卡現折： 追蹤雪系町生ドーナツ官方IG，並於快閃店或門市打卡牆拍照、標記發布限動，消費滿200元+出示畫面，即可現折30元（每個帳號限折一次，兌換至2/28）。

圖／雪系町生ドーナツ提供
圖／雪系町生ドーナツ提供

雪系町生ドーナツ快閃店

．地點：台北市中山區南京西路14號（誠品生活南西1F廣場）

．活動期間：即日起至2026年1月31日

．營業時間：周一至周四11:00－22:00、周五至周日11:00－22:30

