聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／翻攝張員瑛IG、老賴茶棧Threads、舞古賀mini鍋物提供
追星補給站！ 被譽為「韓國葛萊美獎」的金唱片頒獎典禮（Golden Disc Awards）即將於本週六（1/10）在台北大巨蛋隆重登場，鄰近大巨蛋、位於誠品松菸店內的「舞古賀mini鍋物」特別推出快閃優惠；「老賴茶棧」也在1/10推出全台限時「員瑛應援日」，啟動全台限時買一送一

圖／舞古賀mini鍋物提供
鄰近大巨蛋的超人氣個人小火鍋「舞古賀mini鍋物」誠品松菸店，化身最強韓流後援會，特別在1/9（五）至1/10（六）連續兩天推出快閃限時優惠：凡點任一鍋物，即免費贈送一份爽脆清甜的「韓式白蘿蔔」！這道經典韓式小菜酸甜開胃，完美補充追星族體力，讓你邊吃邊應援不手軟。

圖／舞古賀mini鍋物提供
圖／翻攝張員瑛IG、老賴茶棧Threads
去年女神員瑛在頒獎典禮狂喝老賴爆紅，這次同樣鎖定金唱片熱潮，手搖飲品牌「老賴茶棧」也在1/10（六）單日推出全台限時「員瑛應援日」！IVE張員瑛私下最愛的「冬瓜檸檬」（全糖多冰）直接買1送1，粉絲只要完成2步驟就能解鎖：先追蹤老賴茶棧官方Threads帳號，並在指定「應援專區貼文」下方留言一句對員瑛的加油話（如「員瑛金唱片加油！」）。活動當天至全台門市點餐前，出示手機「已追蹤」+「留言畫面」，每人限購2組，數量有限售完為止。

圖／翻攝老賴茶棧Threads
迎大巨蛋金唱片盛典！ 「老賴茶棧」1/10限定員瑛同款應援買一送一 「舞古賀」點鍋物免費送韓式蘿蔔

