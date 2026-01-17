2026甜點戰開打！LE SSERAFIM允真分享的「Tart Club」推馬年聯名禮盒，9 款創意蛋塔限量開賣

迎接 2026 馬年，人氣甜點品牌「Tart Club 蛋塔俱樂部」宣布年節企劃正式啟動，攜手風格品牌 Mess-Age 推出全新「馬年限定聯名禮盒」，集結 9 款創意口味蛋塔，從經典原味到話題系濃郁系一次到位，1 月 16 日起於 Tart Club 官方平台與門市限量開賣，跑慢一步恐怕就只能明年再等。

圖／取自Tart club臉書粉絲團

此次禮盒陣容堪稱年度最豐富，包含杜拜脆脆開心果巧克力蛋塔、開心果奶蓋蛋塔、草莓奶蓋蛋塔、麵茶奶蓋脆脆珍珠蛋塔、Lotus 泰式奶蓋麻糬蛋塔、Oreo 藍莓乳酪蛋塔、濃抹茶蛋塔、髒髒巧克力蛋塔，以及原味蛋塔共 9 款，甜度層次與口感變化十足，無論是送禮或自用都相當吸睛。

圖／取自Tart club臉書粉絲團

其中最受矚目的新作，莫過於「麵茶奶蓋脆脆珍珠蛋塔」。團隊將玉米脆片重新演繹成麵茶風味，搭配麵茶奶蓋、麵茶蛋塔內餡與黑糖珍珠，層層堆疊出濃郁香氣與咀嚼口感，打造前所未見的台味創意組合，預料將成為年節檔期的人氣話題王。

除了產品本身，Tart Club 也預告將推出聯名紅包免費送活動，詳細內容將於下週揭曉，為年節增添更多驚喜與儀式感。由於新品上市初期人潮眾多，品牌也提醒目前暫停當日預留、預訂及宅配服務，且每人限購一盒（最多 6 顆），待人潮緩解後將逐步開放相關服務，請消費者多加留意。

圖／取自Tart club臉書粉絲團

「Tart Club 蛋塔俱樂部」起家於網路，實體店面位於捷運中山站 4 號出口附近巷弄，店內以亮黃色為主調，搭配美式童趣風格的公仔與繽紛陳設，是不少甜點控與拍照族的口袋名單。主打的「冰心蛋塔」以酥脆塔皮包裹冰涼綿密的內餡，與傳統熱蛋塔形成鮮明對比，也成為品牌代表作之一。

馬年限定聯名禮盒即日起開跑，數量有限，喜愛嚐鮮與收集限定款的甜點迷可得把握時機。

