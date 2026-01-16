「台南甜點節」本週登場打造「全台最甜五感派對」，甜點、優惠與交通1次看

第六屆「2026台南甜點節」將於1月17日至18日於臺南市立圖書館新總館周邊甜蜜登場，由思味行銷有限公司策劃，臺南市政府觀光旅遊局、臺南市立圖書館、臺南市永康區公所及大東橋商圈觀光發展協會共同主辦，並邀請氣味漫遊打造香氛主題企劃，結合思味市集集結全台超過110家甜點、咖啡、飲品與風格品牌，於東橋九路、東橋八街、東橋六街一帶封街展開，形塑南台灣規模最大的甜點嘉年華。

本屆主打「甜點 × 香氛 × 生活」五感體驗，現場不僅能品嚐各式甜點、鹹食、酒飲與手作選物，更首創「氣味編輯所」香氛體驗區，推出限定香氛卡、DIY蠟燭、香包與香水試香，讓旅人以嗅覺開啟甜蜜記憶。舞台表演同樣吸睛，網紅歌手晶麟 Uriel 將首唱主題曲《全糖生活》，搭配爵士樂團與街頭馬戲輪番演出，讓民眾在冬日暖陽下邊逛市集邊看表演，享受最Chill的週末時光。

甜點節期間同步推出多項回饋活動，包含掃碼可領100元現金券、消費滿額兌換限量杯墊與悠遊卡，指定攤位使用 icash Pay 再享點數回饋；贊助品牌陣容也相當堅強，包括悠遊卡公司、愛家卡、奧丁丁揪你訂房、Papillon Doux、鮮自然、順天堂藥廠、狸小路手作烘焙、太古可口可樂等，從甜點、美學餐具到旅遊平台一應俱全，讓逛市集也能挖到滿滿驚喜。

因應活動封街，1月16日至18日東橋九路、康橋大道及周邊多條路段將全線管制，建議民眾多加利用大眾運輸，可由高鐵台南站或台鐵台南站轉乘公車至大橋國中站、東橋八街口站步行前往，YouBike與臨時汽機車停車場亦同步規劃完成。主辦單位提醒，活動時間為每日14:00至20:00，欲掌握最新交通與活動資訊，可至台南旅遊FB 粉絲團查詢，這個週末就到永康，用另一個胃收藏台南的全糖幸福。

