快訊

男質疑醫療疏失找黃偉哲陳情 突在市長室外持刀劃傷脖濺血送醫

確定了！i-dle 3月7日登台北大巨蛋 10種票價、開賣日一口氣全公布

時間軸圖表／歷時9個月6輪談判 台美關稅32%→15%如何轉折變化？

聽新聞
0:00 / 0:00

「台南甜點節」本週登場打造「全台最甜五感派對」，甜點、優惠與交通1次看

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／取自台南旅遊臉書粉絲團
圖／取自台南旅遊臉書粉絲團

第六屆「2026台南甜點節」將於1月17日至18日於臺南市立圖書館新總館周邊甜蜜登場，由思味行銷有限公司策劃，臺南市政府觀光旅遊局、臺南市立圖書館、臺南市永康區公所及大東橋商圈觀光發展協會共同主辦，並邀請氣味漫遊打造香氛主題企劃，結合思味市集集結全台超過110家甜點、咖啡、飲品與風格品牌，於東橋九路、東橋八街、東橋六街一帶封街展開，形塑南台灣規模最大的甜點嘉年華。

圖／取自台南旅遊臉書粉絲團
圖／取自台南旅遊臉書粉絲團

圖／取自台南旅遊臉書粉絲團
圖／取自台南旅遊臉書粉絲團

本屆主打「甜點 × 香氛 × 生活」五感體驗，現場不僅能品嚐各式甜點、鹹食、酒飲與手作選物，更首創「氣味編輯所」香氛體驗區，推出限定香氛卡、DIY蠟燭、香包與香水試香，讓旅人以嗅覺開啟甜蜜記憶。舞台表演同樣吸睛，網紅歌手晶麟 Uriel 將首唱主題曲《全糖生活》，搭配爵士樂團與街頭馬戲輪番演出，讓民眾在冬日暖陽下邊逛市集邊看表演，享受最Chill的週末時光。

圖／取自台南旅遊臉書粉絲團
圖／取自台南旅遊臉書粉絲團

圖／取自台南旅遊臉書粉絲團
圖／取自台南旅遊臉書粉絲團

甜點節期間同步推出多項回饋活動，包含掃碼可領100元現金券、消費滿額兌換限量杯墊與悠遊卡，指定攤位使用 icash Pay 再享點數回饋；贊助品牌陣容也相當堅強，包括悠遊卡公司、愛家卡、奧丁丁揪你訂房、Papillon Doux、鮮自然、順天堂藥廠、狸小路手作烘焙、太古可口可樂等，從甜點、美學餐具到旅遊平台一應俱全，讓逛市集也能挖到滿滿驚喜。

因應活動封街，1月16日至18日東橋九路、康橋大道及周邊多條路段將全線管制，建議民眾多加利用大眾運輸，可由高鐵台南站或台鐵台南站轉乘公車至大橋國中站、東橋八街口站步行前往，YouBike與臨時汽機車停車場亦同步規劃完成。主辦單位提醒，活動時間為每日14:00至20:00，欲掌握最新交通與活動資訊，可至台南旅遊FB 粉絲團查詢，這個週末就到永康，用另一個胃收藏台南的全糖幸福。

圖／取自台南旅遊臉書粉絲團
圖／取自台南旅遊臉書粉絲團

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

甜點 市集 觀光 台南美食

相關新聞

「台南甜點節」本週登場打造「全台最甜五感派對」，甜點、優惠與交通1次看

第六屆「2026台南甜點節」將於1月17日至18日於臺南市立圖書館新總館周邊甜蜜登場，由思味行銷有限公司策劃，臺南市政府觀光旅遊局、臺南市立圖書館、臺南市永康區公所及大東橋商圈觀光發展協會共同主辦，並邀請氣味漫遊打造香氛主題企劃，結合思味市集集結全台超過110家甜點、咖啡、飲品與風格品牌，於東橋九路、東橋八街、東橋六街一帶封街展開，形塑南台灣規模最大的甜點嘉年華。

福隆泡海底溫泉只要299！雙人湯屋加火鍋「湯泡飯」每人千元有找

位於東北角的福容大飯店福隆店，有全台少見的海底溫泉，泉源取自地底1500公尺深層，並獲得新北市政府溫泉認證及世界奢華水療...

出國避冬去「這裡」，免簽玩五天兩萬有找，絕美日落海景等你來！

最近天氣越來越冷，如果想找個地方放空放鬆，又不想花太多預算，不妨看看富國島。免簽、價格實惠，海景也美得很誇張，從悠閒的日落沙灘到好拍的地中海小鎮，行程輕鬆又不無聊。這篇幫你整理了一些景點和住宿選擇，給你一點出發前的靈感！

麗晶七海郵輪推出套房升級禮遇 免費提升兩個套房級別

超豪華郵輪品牌麗晶七海郵輪（Regent Seven Seas Cruises）宣布，「Upgrade Your Horizon」優惠回歸，針對2026年指定航程推出免費套房升級及低訂金方案，提供高端旅遊市場更靈活的奢華選擇。...

賈永婕登頂101後被許願「未來考慮開放售票嗎？」賈董：可以評估看看

台北101董事長賈永婕昨天曝光她登上台北101大樓最頂端、手指著避雷針的照片，勇猛的舉動讓大家封她「最瘋的董事長」。今天...

未滿18歲能自己飛嗎？ 免大人陪「12歲以上獨自搭機」全攻略 達人神解：官網買最保險

未滿18歲能自己飛嗎？ 免大人陪「12歲以上獨自搭機」攻略 達人神解：官網買機票最保險

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。