快訊

每個月兩次！東大教授涉收賄被捕 疑向業者要求肥皂浴等性招待30次

確定闖紅燈！三立採訪車撞彰化銀行釀10傷 仍有4人在醫院治療

確定闖紅燈！三立採訪車撞銀行釀10傷 仍有4人住院...受害者位置曝光

霍諾德「徒手爬101」延期！ 3大「觀賞點&最佳視角」超搶手 101最美咖啡廳「窗邊座被訂光」、101觀景台還能搶訂

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／Netflix、台北101提供、取自天空興波 Simple Kaffa Sola官網、CAFE ACME mini｜Taipei 101官網
圖／Netflix、台北101提供、取自天空興波 Simple Kaffa Sola官網、CAFE ACME mini｜Taipei 101官網

全球傳奇攀岩家艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）徒手挑戰台北101延期一天！原定今(24)日登場，因天候不佳改至1月25日上午9點開爬，而想要親眼見證這項壯舉的民眾，也同步手刀瘋搶明(25日)的絕佳觀賞地點！

最強視角在這邊！內行曝「信義路側」機會最高

圖／Netflix提供
圖／Netflix提供

官方尚未公布確切攀爬路線，但根據先前演練與位置推測，霍諾德應從台北101偏東側或東南角出發。也就是說，在信義路正面（南面）觀看最有機會捕捉到過程身影，路邊民眾準備好手機與望遠鏡，搶當「現場直播第一排」！

最美高空咖啡廳全訂光！想喝世界冠軍咖啡「靠運氣」

圖／取自天空興波 Simple Kaffa Sola官網
圖／取自天空興波 Simple Kaffa Sola官網

提到101內的絕佳視野，絕對不能錯過位在88樓的「天空興波 SIMPLE KAFFA SOLA」, 這間由世界咖啡師大賽冠軍吳則霖創立的店，連續兩年獲選全球50間最佳咖啡店，本就是排隊名店。根據《NOWNEWS》最新報導指出，店家最新預約狀況，於1月25日早上的「靠窗觀景座位」早已被預約一空。

圖／取自天空興波 Simple Kaffa Sola官網
圖／取自天空興波 Simple Kaffa Sola官網

不過業者也提到，店內窗戶主要面北，可能無法「正對」位於東南面的攀爬路徑，但「側面視角」仍有機會捕捉到身影。

📍天空興波 SIMPLE KAFFA SOLA

地址：台北市信義區信義路五段7號88樓

時間：09:00-19:00

35F隱藏版景觀位 小資族90元起就能喝到

圖／取自CAFE ACME mini｜Taipei 101官網
圖／取自CAFE ACME mini｜Taipei 101官網

如果不追求88樓的高度，位於35樓的「CAFE ACME mini」則是內行人的省錢首選。這間咖啡廳走簡約摩登風，咖啡與茶飲最低僅需90元起，還提供200元左右的豐富早餐組合。特別的是，這裡不提供預約，僅能現場候位，想要趁著挑戰日來碰運氣的民眾，記得25日早上10:00準時報到！

圖／取自CAFE ACME mini｜Taipei 101官網
圖／取自CAFE ACME mini｜Taipei 101官網

📍CAFE ACME mini｜Taipei 101

地址：台北市信義路五段七號35樓 BC區

時間：週末10:00-18:00

360度全視野！台北101觀景台「雙人998元」門票快訂

台北101觀景台。圖／台北101提供
台北101觀景台。圖／台北101提供

想要近距離感受震撼，衝上101觀景台也是好選擇。89樓觀景台擁有360度環繞視野，而101樓的「全台最高祕境花園」更有美翻天的鏡面牆，能拍出如夢似幻的雲端大片。如果預算足夠，還能挑戰海拔460公尺的戶外平台，呼吸全亞洲最高的空氣。

目前各大旅遊平台如KKday、Klook仍有門票可訂，更推出「雙人998元」的超值優惠價，手速一定要快！

📍台北101觀景台

時間：10:00-21:00（最後入場20:15）

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

咖啡廳 台北101

相關新聞

霍諾德「徒手爬101」延期！ 3大「觀賞點&最佳視角」超搶手 101最美咖啡廳「窗邊座被訂光」、101觀景台還能搶訂

霍諾德「徒手攀台北101」延期！ 3大觀賞點超搶手 101最美咖啡廳「窗邊座被訂光」、101觀景台還能搶訂

奇美「埃及法老展」來了！ 「台南飯店住房」懶人包 入住這2間「門票免預約」、CP值首選「每人1250元起」

奇美博物館「埃及之王」來了！ 入住「台南飯店住房」最強攻略 這2間「門票免預約」、每人1250元起爽吃甜點調酒 還能解謎闖關

Super Junior藝聲曬「台灣感性」照！先衝這家咖啡店　E.L.F.誇：太內行

「造咖男團」Super Junior出道20周年的世界巡迴演唱會《SUPER SHOW 10》再次來台，今天起（1月23...

「放大版樂高」免費玩！ 統一時代百貨「樂高新年3關卡」 闖關換刮刮卡、不限金額送小馬積木

「放大版樂高」免費玩！ 統一時代百貨「樂高新年3關卡」 闖關真人版大富翁換刮刮卡、不限金額送小馬積木

E.L.F.應援懶人包！ 「SUPER JUNIOR演唱會」高雄開唱 「酒店票根優惠、SJ20周年快閃店、專屬交通號誌」統統朝聖

寶藍海降臨E.L.F.應援懶人包！ 「SUPER JUNIOR演唱會」降臨高雄 酒店票根優惠、SJ20周年快閃店、專屬交通號誌統統朝聖

「自助早餐+泡美人湯」只要700元！新北「最美景觀酒店」拚了 高CP值「飯店早餐Buffet、琥珀黃金美人湯」超級Chill

早餐Buffet+泡湯！只有自助早餐還不夠，新北這間「星級飯店」創新推出「晨湯+晨食」的雙重體驗，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。