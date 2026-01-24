霍諾德「徒手爬101」延期！ 3大「觀賞點&最佳視角」超搶手 101最美咖啡廳「窗邊座被訂光」、101觀景台還能搶訂

全球傳奇攀岩家艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）徒手挑戰台北101延期一天！原定今(24)日登場，因天候不佳改至1月25日上午9點開爬，而想要親眼見證這項壯舉的民眾，也同步手刀瘋搶明(25日)的絕佳觀賞地點！

最強視角在這邊！內行曝「信義路側」機會最高

圖／Netflix提供

官方尚未公布確切攀爬路線，但根據先前演練與位置推測，霍諾德應從台北101偏東側或東南角出發。也就是說，在信義路正面（南面）觀看最有機會捕捉到過程身影，路邊民眾準備好手機與望遠鏡，搶當「現場直播第一排」！

最美高空咖啡廳全訂光！想喝世界冠軍咖啡「靠運氣」

圖／取自天空興波 Simple Kaffa Sola官網

提到101內的絕佳視野，絕對不能錯過位在88樓的「天空興波 SIMPLE KAFFA SOLA」, 這間由世界咖啡師大賽冠軍吳則霖創立的店，連續兩年獲選全球50間最佳咖啡店，本就是排隊名店。根據《NOWNEWS》最新報導指出，店家最新預約狀況，於1月25日早上的「靠窗觀景座位」早已被預約一空。

圖／取自天空興波 Simple Kaffa Sola官網

不過業者也提到，店內窗戶主要面北，可能無法「正對」位於東南面的攀爬路徑，但「側面視角」仍有機會捕捉到身影。

📍天空興波 SIMPLE KAFFA SOLA

地址：台北市信義區信義路五段7號88樓

時間：09:00-19:00

35F隱藏版景觀位 小資族90元起就能喝到

圖／取自CAFE ACME mini｜Taipei 101官網

如果不追求88樓的高度，位於35樓的「CAFE ACME mini」則是內行人的省錢首選。這間咖啡廳走簡約摩登風，咖啡與茶飲最低僅需90元起，還提供200元左右的豐富早餐組合。特別的是，這裡不提供預約，僅能現場候位，想要趁著挑戰日來碰運氣的民眾，記得25日早上10:00準時報到！

圖／取自CAFE ACME mini｜Taipei 101官網

📍CAFE ACME mini｜Taipei 101

地址：台北市信義路五段七號35樓 BC區

時間：週末10:00-18:00

360度全視野！台北101觀景台「雙人998元」門票快訂

台北101觀景台。圖／台北101提供

想要近距離感受震撼，衝上101觀景台也是好選擇。89樓觀景台擁有360度環繞視野，而101樓的「全台最高祕境花園」更有美翻天的鏡面牆，能拍出如夢似幻的雲端大片。如果預算足夠，還能挑戰海拔460公尺的戶外平台，呼吸全亞洲最高的空氣。

目前各大旅遊平台如KKday、Klook仍有門票可訂，更推出「雙人998元」的超值優惠價，手速一定要快！

📍台北101觀景台

時間：10:00-21:00（最後入場20:15）

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」