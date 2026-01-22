「自助早餐+泡美人湯」只要700元！新北「最美景觀酒店」拚了 高CP值「飯店早餐Buffet、琥珀黃金美人湯」超級Chill

早餐Buffet+泡湯！只有自助早餐還不夠，新北這間「星級飯店」創新推出「晨湯+晨食」的雙重體驗，每人只要700元即可享受。

圖／八里福朋喜來登酒店粉專

最美景觀「八里福朋喜來登酒店」將於2/2至3/31新推「晨湯・晨食」方案，平日週一至五限定，享用「飯店自助早餐+溫泉泡湯」每人700+10%元（12歲以上適用）。在各家早餐吃到飽頻發優惠的時候，加碼邀你享受天冷泡湯的暖心體驗。

圖／八里福朋喜來登酒店粉專

圖／八里福朋喜來登酒店粉專

圖／八里福朋喜來登酒店粉專

5F溫泉大眾池開放時間8:00-12:00，可體驗90分鐘，而自助式早餐則位於1F，用餐時間為8:00-10:30；名額有限，建議提前預約（詳情依業者公告為準）。不僅能泡琥珀黃金美人湯，還能享用飯店早餐Buffet，冬日早晨也能又暖又Chill！

圖／八里福朋喜來登酒店粉專

圖／八里福朋喜來登酒店粉專

八里福朋喜來登酒店 「晨湯・晨食」方案資訊 活動期間：2026/2/2～2026/3/31 週一至五 方案內容：溫泉大眾池+自助式早餐 NT$700+10%/人（12歲以上適用） 注意事項：名額有限，請提前預約；農曆年節期間不適用；不得與其他優惠方案合併使用；不適用萬豪會員點數累積 酒店地址：新北市八里區觀海大道8號 電話：02-2619-2777 #2202 設施及服務開放時間： 5F溫泉大眾池 8:00-12:00（可體驗90分鐘；需穿著泳衣並配戴泳帽，無提供裸湯） 1F自助式早餐 8:00-10:30

圖／八里福朋喜來登酒店粉專

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」