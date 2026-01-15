快訊

睡到下午再嗑「豪華午餐吃到飽」！信義區頂級Buffet「探索廚房」2月加碼 「這8天」午茶時段暢吃龍蝦、帝王蟹、和牛

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／台北寒舍艾美酒店粉專
圖／台北寒舍艾美酒店粉專

沒訂到午餐還有機會！台北寒舍艾美酒店高檔自助餐廳「探索廚房」2月加碼這8天下午茶調整為「假日午餐菜色」，先睡飽再來豐盛開吃。

圖／台北寒舍艾美酒店粉專
圖／台北寒舍艾美酒店粉專

台北寒舍艾美「探索廚房」以「單點餐廳的水準、吃到飽的形式」為核心，打造信義區頂級自助饗宴。由於2月假日午餐已滿訂，特別加開8天，將原本「假日下午茶」餐期調整為供應「假日午餐菜色」，龍蝦帝王蟹和牛鮑魚等豪華食材統統任你享用。

加碼場次有2/1、2/7、2/8、2/14、2/22、2/27、2/28，每位2580+10%元，而農曆初二2/18為春節特別加開，每位2880+10%元，用餐時段14:15-17:00，另為維護服務品質，預計安排每15分鐘分流進場。

值得一提的是，原持有假日下午茶餐券之賓客，不適用於上列日期，需另擇期使用喔！

圖／台北寒舍艾美酒店粉專
圖／台北寒舍艾美酒店粉專

圖／台北寒舍艾美酒店粉專
圖／台北寒舍艾美酒店粉專

「探索廚房」五、晚餐餐期集結多國美饌佳餚，有日料檯、海鮮現煮區、海鮮檯、鐵板檯、爐烤檯、中西熱饗區、義饌區、甜點區等多達10個主題餐檯，展開視味覺的美食旅程。

圖／台北寒舍艾美酒店粉專
圖／台北寒舍艾美酒店粉專

圖／台北寒舍艾美酒店粉專
圖／台北寒舍艾美酒店粉專

圖／台北寒舍艾美酒店粉專
圖／台北寒舍艾美酒店粉專

