六福萬怡「開運回饋餐廳75折起」！還有節慶花禮優惠同步推出

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／六福集團提供
圖／六福集團提供

馬年新春熱鬧登場，台北六福萬怡酒店搶先替旅遊與聚餐市場注入好運能量，推出結合餐飲優惠與節慶花禮的「開運迎春」企劃，從吃到送一次到位，讓春節前後不論是家族聚餐、好友相約，或是年節送禮，都能輕鬆安排、荷包優惠鐵定也更有感，一起來看看吧！

圖／六福集團提供
圖／六福集團提供

現在昂昂主打餐飲優惠的敘日全日餐廳，即日起至 2 月 12 日限時推出迎新活動，只要簡單完成社群互動，就能解鎖雙人用餐折扣。平日午、晚餐最低 75 折起，雙人優惠價 2,600 元，假日雙人 3,200 元；人氣下午茶同樣有感下殺，週五雙人只要 1,666 元，週末也僅 1,836 元，對想找高 CP 值新春聚餐地點的旅人來說相當誘人。本季餐檯主打融合和風與西式元素的旬味料理，豐盛又不失精緻，適合一路從午餐吃到下午茶，把假期過得滿滿。

不只餐桌熱鬧，節慶氛圍也一路延伸到視覺享受。位於酒店七樓 Funlab 的生活美學品牌「一禮莊園」，同步推出三大新春花禮系列，包含植栽、鮮花與永生花，並貼心規劃多種尺寸選擇，價格帶也相當親民，方便依需求彈性挑選。

圖／六福集團提供
圖／六福集團提供

圖／六福集團提供
圖／六福集團提供

其中，「植栽系列」單品價格約 1,200 元至 3,500 元，三種尺寸合購另享優惠價 4,999 元，適合居家或辦公空間擺設；「鮮花花盆系列」以層次感花型營造喜氣氛圍，價格約 2,500 元至 3,800 元，年節送禮大方不失質感；「永生花盆系列」則主打耐看又具收藏價值，價格帶從 1,800 元至 8,800 元不等，並提供客製化服務，滿足企業與高端送禮需求。

六福萬怡把「吃好、送好、過好年」一次打包，讓新春旅行不只是走景點，更能從一頓餐、一份花禮中感受滿滿節慶幸福感，也為馬年開啟一路好運的旅遊開場。

萬怡酒店 下午茶 六福萬怡 春節 敘日

