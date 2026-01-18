「嘉義福容 voco 酒店」致敬春節值班英雄，開啟「馬年成雙」舒壓假期

當全民沉浸在農曆春節的團圓喜悅時，仍有一群無名英雄默默守護崗位。為了感謝旅遊同業、醫護、軍警消及媒體等需輪班值勤的人員，嘉義福容 voco 酒店特別策劃「Horse 成雙｜值班人的假期」專案，即日起至 3 月 31 日，邀請這群辛勞的專業人士在連假過後，來一趟遲到卻更深刻的放鬆之旅。只要憑相關證件或名片預訂，平日即可以每晚 3,888 元起的小資價入住高級客房，享受一場不被鬧鐘打擾的「睡到飽」假期；若想犒賞味蕾，則可選擇 5,888 元的一泊二食方案，在城市天際線旁享受精緻晚宴與翌日豐盛早餐。

圖／嘉義福容飯店提供

適逢 2026 年金馬奔騰，嘉義福容 voco 酒店更結合生肖巧思，加碼推出「Horse 成雙」折抵優惠。凡預訂上述專案，無論是想連續入住兩晚續溫，或是與同業好友一起預訂兩間客房，第二晚或第二間均可現折 1,000 元。這項專案每日僅限量 5 間，且入住貴賓同樣能享有 IHG 優悅會與福容家會員的雙重房晚及積分累積。這份專屬優惠不僅是一份住宿合約，更是對值班人員在假期中辛勤付出的最高致敬，讓錯過的春節遺憾，轉化為更超值的五星級舒壓體驗。

圖／嘉義福容飯店提供

除了針對特定行業的致敬，嘉義福容 voco 酒店也不忘回饋在地鄉親。凡身分證字號首字母為 I（嘉義市） 或 Q（嘉義縣） 的民眾，只需提前預訂，即可在飯店 2 樓的「田園西餐廳」享有 88 折的用餐優惠。無論是家族聚餐或是好友小聚，都能在充滿摩登質感的空間中，品嚐由主廚精選的環球料理，讓嘉義在地人能以更親民的價格，與心愛的家人共同創造充滿 voco 風格的美味記憶，體驗這座雲嘉地區新地標的獨特魅力。

圖／嘉義福容飯店提供

圖／嘉義福容飯店提供

若想在忙碌的午後尋覓一處靜謐角落，位於 1 樓的 Lobby Café 則是最佳去處。自即日起至 2 月底，飯店為福容家會員量身打造了四種療癒提案：每週三可享飲品買一送一，或是以 499 元挑戰超值的甜點放題，在兩小時內無限享用珠寶櫃甜點與經典麵包。對於喜愛輕盈午茶的朋友，只需 199 元即可享受一份手作蛋糕與特選咖啡的愜意組合。在這個春天，不論您是忙碌後的值班人員，或是追求生活質感的在地居民，嘉義福容 voco 酒店都準備好了「剛剛好」的溫暖，等候您的光臨。

